Уральские ученые создали противовирусный препарат с двойным действием

Впервые в мировой практике ученые Уральского федерального университета создали вещество, которое оказывает двойной эффект: лечит само вирусное заболевание и предотвращает возможные воспалительные осложнения.

В чем суть? Как известно, практически любое лекарство имеет побочные эффекты. Например, антивирусные препараты вызывают так называемый "радикальный шторм", когда в организме в большом количестве появляются активные свободные радикалы. Они серьезно осложняют протекание болезни, а говоря попросту, тормозят выздоровление. Наверняка многие слышали о последствиях "цитокиновой бури", возникающей у больных коронавирусом, - это агрессивный ответ иммунитета пациента на проводимое лечение, который доводит больного до реанимации. Провокаторы у "штормов" разные, но последствия одни: нежелательное обострение болезни.

- Нейтрализовать их пагубное воздействие способны антиоксиданты. Сегодня есть два пути. Либо собрать в одной таблетке тандем из двух препаратов, антивирусного и антиоксидантного, либо соединить их в одной молекуле, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель проекта, член-корреспондент РАН Владимир Русинов.

Создано вещество, которое лечит вирусное заболевание и предотвращает возможные осложнения

Второе, по словам ученого, сложнее, затратнее, но эффективнее. Почему? Необходимо, чтобы два лекарства работали максимально синхронно.

В таблетке добиться такой слаженности крайне сложно. А вот тандем в молекуле способен обеспечить такой мгновенный синхронный эффект.

В принципе здесь нет ничего нового, но есть серьезное препятствие. Одно дело - вывести химическую формулу молекулы на доске, другое - реально синтезировать в колбе именно это вещество с заданными свойствами.

А вариантов таких тандемов множество. Если число противовирусных препаратов насчитывает несколько десятков, то антиоксидантов - сотни вариантов.

Группа молодых ученых с участием доцента кафедры аналитической химии университета Елены Герасимовой сейчас ведет поиск идеальной антиоксидантной составляющей.

- Мы уже провели скрининг до десятка синтетических соединений, чтобы оценить их свойства и механизм возможного воздействия на организм. Выбрали наиболее эффективные, с которыми продолжатся исследования, - поясняет Елена Герасимова.

Первые результаты исследований обнадеживают, а впереди еще долгий путь испытаний, поиск молекул с большим эффектом.

Затем обязательны испытания на животных, клинические исследования.