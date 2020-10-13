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13.10.2020 17:51
Рубрика: Общество

Домовенок угощает пирожками

В тюменском детском саду открыли анимационную студию
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 232(8286)
Если б в моем детстве были такие детсады, как сейчас, я бы точно ходила туда с превеликим удовольствием, а не симулировала недомогание, чтобы остаться дома.

Вот смотрите: в одном дошкольном учреждении устроили планетарий, почти настоящий, только подумать! В десятке других ребятишек учат приемам самообороны, рисовать картины в турецкой технике эбру, собирать движущихся роботов. А в "Фантазерах" (детсад № 185) на днях открыли анимационную студию: девчонки и мальчишки из старшей группы под руководством Светланы Луковниковой уже и первый мультик сняли.

Фото: iStock
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- К мультстудии мы шли издалека: сначала на занятиях дети узнали, что такое анимация, какой она бывает, как создается. Руководство приобрело стол с поворотным механизмом, камеру, микрофон и, самое главное, лицензионную программу, позволяющую делать стоп-кадры, а потом соединять, - рассказывает Светлана. - Чтобы понять технологию съемки, мне понадобилось два дня.

Шестиминутная мультистория "Жили-были…" поучительная, но не нудная. Она про добрую-предобрую Бабу Ягу, домовенка Кузьму, отличающегося редкой чистоплотностью, и ленивого кота-обормота. Пока бабуся да Кузька избушку убирали, пирожки пекли, хвостатое животное на печи нежилось, а как пришло время чаепития, первым у самовара устроилось… Этот нехитрый сценарий ребята написали сами. Они же нарисовали фон для съемок, озвучили героев. Тряпичных куколок размером с палец и печку из самозатвердевающейся глины за вечер сделала Светлана Михайловна - знатная рукодельница. Вообще ее недаром пригласили освоить новое направление: коль игрушки невероятной сложности мастерит, которые в конкурсах побеждают, то и анимацию осилит.

Не прошло и пары дней после премьеры, как пятилетки из группы Светланы Луковниковой придумали новый мультик на тему "Мир под микроскопом". Значит, педагогу пора ваять куколок-микробов.

Между тем

В тюменских детсадах творчески подходят и к поддержанию здоровья воспитанников. Например, в саду "Малышок" в поселке Винзили Тюменского района иммунитет ребятишек укрепляют по старинке - с помощью закаливания и обливания водой на открытом воздухе. К бодрым процедурам в новом сезоне "Малышок" приступил 1 октября. Медики отмечают, что дети действительно стали реже болеть, у них повысилась работоспособность, а уровень тревожности снизился.

В регионах Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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