Росаккредитация открыла цифровую платформу для проверки товаров

Как отмечается в сообщении, в реестры службы ежедневно поступают более 3 тыс. деклараций и около 150 новых сертификатов на различную продукцию, а также отчеты более чем о 40 тысячах проведенных испытаний товаров. С 13 октября эта полезная информация доступна для россиян.

"Росаккредитация открыла удобную цифровую платформу в формате лендинг-страницы, на которой в любое время суток легко проверить, соответствует ли приобретаемый товар стандартам безопасности. Этот инструмент позволяет гражданам быстро зайти в реестры "Сертификатов соответствия" и "Деклараций о соответствии", в том числе непосредственно перед покупкой понравившегося товара", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что на лендинг-странице можно посмотреть информацию о порядке сертификации и декларирования продукции в России, ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата или декларации с помощью реестров Росаккредитации.

"В один клик можно получить сведения и в реестрах Росаккредитации, содержащих большой объем полезных для граждан данных. Одна из главных задач проекта - дать гражданам понятный инструмент для получения информации из реестров и рассказать, как эту информацию правильно использовать", - говорит руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, слова которого приводятся в сообщении.

Для проверки качества товара Росаккредитация рекомендует использовать следующий алгоритм действий: запросить у продавца сертификат или декларацию, навести на расположенный на нем QR-код камеру мобильного устройства, что моментально позволит перейти в реестр, и получить информацию о товаре.

При отсутствии возможности использовать QR-код можно просто ввести на странице номер документа или его часть. На лендинг-странице даны прямые ссылки на реестры Росаккредитации.

Как отмечается в сообщении, полезен новый сервис будет и для бизнеса, например, торговые сети получат возможность оперативной проверки данных от поставщиков, при приемке и вводе новой продукции в ассортимент.