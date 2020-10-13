Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 в России ниже, чем за рубежом

"Сегодня даже на подъеме у Российской Федерации среднесуточный показатель за последние семь дней, составляет порядка 8 случаев на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8", - рассказала Анна Попова на конференции "Пандемия 2020".

Для сравнения она привела статистику заболеваемости в сравнимых показателях в других развитых странах. Так, по ее словам, заболеваемость в Израиле составляет 54 случая на 100 тысяч населения в сутки, в Бельгии - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во Франции - 28, в Испании - 21.

В связи с началом вакцинации от коронавируса главный санитарный врач России призвала не допустить "диссидентства" в отношении вакцины.

"Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна. В первую очередь необходимо донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Во-вторых, не допустить ковид-диссидентства. И третье - это не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина - это то, что безусловно даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и в блокировании ее дальнейшего развития", - подчеркнула Анна Попова.