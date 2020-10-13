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13.10.2020 11:06
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 в России ниже, чем за рубежом

Текст: Светлана Ментюкова
Среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю составляет 8 случаев на 100 тысяч населения, в Израиле - 54, Великобритании - 22. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают ее слова РИА Новости.

"Сегодня даже на подъеме у Российской Федерации среднесуточный показатель за последние семь дней, составляет порядка 8 случаев на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8", - рассказала Анна Попова на конференции "Пандемия 2020".

Фото: iStock
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Для сравнения она привела статистику заболеваемости в сравнимых показателях в других развитых странах. Так, по ее словам, заболеваемость в Израиле составляет 54 случая на 100 тысяч населения в сутки, в Бельгии - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во Франции - 28, в Испании - 21.

В связи с началом вакцинации от коронавируса главный санитарный врач России призвала не допустить "диссидентства" в отношении вакцины.

"Эта информационная кампания для нас сейчас крайне важна. В первую очередь необходимо донести знания и донести обязательность заботиться о себе до людей, это чувство ответственности все-таки должно заработать. Во-вторых, не допустить ковид-диссидентства. И третье - это не допустить диссидентства в отношении вакцины, потому что вакцина - это то, что безусловно даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в ее прогнозировании и в блокировании ее дальнейшего развития", - подчеркнула Анна Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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