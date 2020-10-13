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13.10.2020 19:05
Рубрика: Общество

Направление "Вектора"

В России готовят к регистрации вторую вакцину от коронавируса
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Вторую вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром "Вектор", минздрав зарегистрирует до конца недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции в РАНХиГС. Вакцина содержит цельный вирус, а 30 сентября стало известно, что новосибирский центр "Вектор" завершил ее клинические испытания.
Михаил Мурашко: Медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. Фото: Александр Корольков Михаил Мурашко: Медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. Фото: Александр Корольков
Михаил Мурашко: Медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов. Фото: Александр Корольков

Министр также напомнил, что сейчас проходят испытания третьей вакцины, созданной в Федеральном научном центре имени Михаила Чумакова, 11 октября ученые отчитались о ходе этой работы. Всего Россия сегодня готова представить шесть вакцин от COVID-19.

Фото: РИА Новости
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А к концу ноября - началу декабря поступят в гражданский оборот миллионы доз самой первой из них - "Спутник V" из Центра им. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе, сегодня она единственная во всем мире, эффективность и безопасность которой доказаны. Это векторная вакцина на основе аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков одной из частей коронавируса в организм. Сейчас продолжаются ее пострегистрационные испытания, в которых задействованы 40 тысяч добровольцев. Одновременно ей вакцинируют группы риска - врачей и учителей. По словам руководителя Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, через 9-12 месяцев объемы выпущенной вакцины позволят провести вакцинацию 70% населения, что сделает вирус управляемым.

Также в России уже зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности, в их числе есть те, которые обнаруживают самого возбудителя - антиген, а также выявляющие антитела к нему в организме. Как отметил Мурашко, перепрофилирование производственных мощностей, обеспечение регуляторного зеленого коридора позволило в начале пандемии в короткий промежуток времени нарастить мощности по производству и тест-систем, и необходимых объемов фармпродукции. Он подчеркнул, что в начале пандемии массовый спрос на одинаковые лекарства мог привести к их дефициту, к тому же требовались новые препараты от коронавируса: их нужно было быстро вывести на рынок. По словам Мурашко, медицинская практика должна формироваться с учетом новых вызовов, а производство - быстро на них реагировать.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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