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13.10.2020 17:59
Рубрика: Экономика

Клубни упали в благодатную почву

Россия увеличила экспорт картофеля на треть
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
В России создана одна из лучших в мире систем выращивания продажи, закупки и выращивания картофеля: импортируем молодой, а экспортируем столовый. Но гораздо больший потенциал у готовой продукции, чипсов, - картофельная мука востребована от Китая до Латинской Америки.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россия за девять месяцев этого года экспортировала 254,8 тыс. тонн картофеля (продовольственного и семенного), что почти на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор департамента растениеводства минсельхоза Роман Некрасов. В денежном выражении экспорт вырос на 38,7% (до 30,3 млн долларов, в 2015 году сумма была вдвое меньше).

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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По словам Некрасова, основными покупателями нашего семенного картофеля являются Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Сербия, Туркмения, Белоруссия. А столовый картофель пользуется спросом на Украине, Узбекистане, Грузии, Молдавии, Таджикистане.

Однако пока импорт картофеля хоть и снижается, но еще превышает экспорт. За девять месяцев 2020 года в Россию было завезено 293,4 тыс. тонн (в прошлом году - 298,3 тыс. тонн). При этом поставлялся картофель в большей степени в межсезонье, в марте-июне. Поэтому в России необходимо развивать мощности по хранению картофеля. Пока их хватает на хранение 4,5 млн тонн продукции в год. По оценке Романа Некрасова, к 2025 году в стране будет производиться 7,575 млн тонн картофеля, и таким образом мы выйдем на целевой показатель самообеспеченности (не менее 95%). По мнению Некрасова, Россия имеет все шансы войти в тройку основных производителей картофеля. В 2020 году, по прогнозам минсельхоза, в России будет собрано 7,55 млн тонн (7,565 млн тонн в прошлом году).

В действительности Россия уже давно входит в тройку лидеров по производству картофеля, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В ходе двух сельхозпереписей (2006 и 2016 года) "выпало" за счет ЛПХ 9 млн тонн в первой и 8 млн тонн во второй. Таким образом, показатели упали с 35 до 22,2 млн тонн. И впереди оказалась Украина с 22,4 млн тонн картофеля. Она формально занимает третье место после Китая (90-105 млн тонн) и Индии (45-50 млн тонн).

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По мнению эксперта, по экспорту пока у России позиции слабые. С 2014 года экспорт картофеля вырос в пять раз, прежде всего за счет Донбасса, куда мы ежегодно поставляем до 120 тыс. тонн. При этом в прошлом сезоне на фоне засухи на Украине наш картофель шел не только на Донбасс, но и в центральную часть страны. Таким образом, туда было поставлено около 250 тыс. тонн российского картофеля, который шел на Украину также и через Беларусь. Впрочем, на прошлой неделе на фоне достойного урожая в этом году украинский кабмин рассматривал вопрос о закрытии импорта российского картофеля. Поэтому этот канал поставок может, как минимум, сузиться.

Экономика ВЭД

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