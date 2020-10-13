Россию вошла в Совет ООН по правам человека

Россия была избрана членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период. За участие нашей страны голоса отдали представители 158 стран.

Кроме России, членами Совета ООН стали еще 14 стран. Это Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан и Франция. Об этом объявлено на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН, передает ТАСС.

Полномочия новых членов Совета ООН по правам человека начинаются 1 января 2021 года и продлятся три года.

"Членство в СПЧ открыто для всех государств-членов ООН, и срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов, то есть большинство голосов членов ООН, насчитывающей 193 государства", - приводит агентство заявление официального представителя председателя Генассамблеи ООН Брендена Вармы.