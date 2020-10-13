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13.10.2020 22:29
Рубрика: Власть

Россию вошла в Совет ООН по правам человека

Россия была избрана членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период. За участие нашей страны голоса отдали представители 158 стран.

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Кроме России, членами Совета ООН стали еще 14 стран. Это Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан и Франция. Об этом объявлено на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН, передает ТАСС.

Полномочия новых членов Совета ООН по правам человека начинаются 1 января 2021 года и продлятся три года.

"Членство в СПЧ открыто для всех государств-членов ООН, и срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов, то есть большинство голосов членов ООН, насчитывающей 193 государства", - приводит агентство заявление официального представителя председателя Генассамблеи ООН Брендена Вармы.

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