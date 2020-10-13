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13.10.2020 23:48
Рубрика: Спорт

Команда созрела

"Молодежка" пробилась в финальную часть Евро-2021
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 231(8285)
Сборная России разгромила Латвию (4:1) в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 среди молодежных команд (игроки не старше 21 года) и впервые за семь лет пробилась в финальную часть турнира.

В составе команды Михаила Галактионова в Риге отличились Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Евгеньев и Даниил Лесовой (оба - "Динамо") и Александр Ломовицкий ("Арсенал"). У хозяев же забил Кристерс Лусиньш.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Сборная России потеряла первые очки в Лиге наций

В финальную стадию Евро-2021, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять сильнейших вторых сборных в девяти группах. Россияне обеспечили себе первую строчку в группе, набрав в десяти матчах 23 очка. Идущая с 16 очками второй Польша потеряла шансы на прямой выход на Евро, несмотря на то, что у нее есть два матча в запасе.

Чемпионат Европы среди молодежных команд проводится каждые два года. Россия пропустила три прошлых розыгрыша - последний раз наши футболисты принимали участие в финальной части в 2013 году, заняв тогда последнее место в группе. Всего для россиян следующий розыгрыш Евро станет четвертым (с 1992 года) в истории. В 1994 и 1998 годах наша команда доходила до четвертьфинала.

Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года, плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших сборных состоится с 31 мая по 6 июня. Финал состоится в Любляне.

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