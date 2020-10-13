Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хама

Жители села Шатха сирийской провинции Хама получили гуманитарную помощь. Нужный груз доставили российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и сотрудники Русской гуманитарной миссии.

"Помощь раздавали адресно. В сельской администрации заранее составили списки наиболее нуждающихся семей. Наряду с продуктами, в наборах были предметы гигиены, фильтры для воды и антисептики", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Всего более 200 семей в селе получили такую помощь. Центр по примирению враждующих сторон активно занимается гуманитарной деятельностью. Его сотрудники провели свыше 2,5 тысяч акций помощи, в ходе которых жители получают не только продовольствие, но также медикаменты и предметы первой необходимости.