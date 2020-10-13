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13.10.2020 21:40
Рубрика: В мире

Российское судно с зараженными COVID-19 моряками покинуло порт Пусана

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

На трех российских судах, зашедших в южнокорейский порт "Пусан", выявлено 16 зараженных COVID-19 членов экипажа. Команда одного судна отказалась сходить на берег для прохождения лечения в стационаре и приняла решение покинуть порт.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Как сообщает местное информагентство "Ёнхап", за последние три дня на пришедших из РФ в южнокорейский порт Пусан российских судах "Кореновск" (порт приписки Владивосток, водоизмещение 1331 тонна), "Тигр 2" (Находка, 7329 т) "Сарган" (Холмск, 683 т) было выявлено в общей сложности 16 зараженных COVID-19 членов экипажа.

Больше всего зараженных было обнаружено на грузовом судне "Кореновск", которое прибыло из Владивостока и зашло в порт Пусана еще 6 октября. У всей команды на руках были справки об отрицательных результатах тестов на COVID-19, ни у кого не было каких-то симптомов инфекции. Сначала все члены экипажа оставались на борту, но 11 октября 13 человек решили сойти на берег, в связи с чем корейские медики взяли у них анализы на коронавирус. У восьми человек тесты оказались положительными. После этого были проверены оставшиеся десять членов экипажа, из которых у ещё троих был выявлен COVID-19, доведя общую численность инфицированных до 11. Все они вернулись на борт, но зараженные, ссылаясь на отсутствие каких-либо симптомов и недомоганий, отказались проследовать для лечения в стационар.

"Кореновск" встал на рейде Пусана. Затем некоторое время между представителями эпидемиологической службы города и капитаном шли переговоры. Корейцы пытались убедить команду сойти на берег для лечения. Однако, как сообщает "Ёнхап", капитан в итоге окончательно отказался и принял решение покинуть порт и вернуться обратно в Россию. В период с 7 по 11 октября на судне побывали четыре южнокорейца, которые сейчас изолированы.

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На судне-рефрижераторе "Тигр 2", которое прибыло в Пусан также из Владивостока, трое зараженных коронавирусом были выявлены вчера в ходе проверки 20 членов экипажа. На "Саргане" (судно-рефрижератор, прибыло из порта Корсаков) сегодня у двух из десяти членов экипажа был также зарегистрирован COVID-19, доведя общую численность зараженных российских моряков за три дня до 16. В отличие от "Кореновска" все пятеро инфицированных с "Тигра 2" и "Саргана" сошли на берег и проследовали в корейские изоляторы на лечение. Здоровые члены экипажей "Тигра 2" и "Саргана" находятся на карантине на своих судах.

Напомним, что летом этого года на российских судах, которые заходили в Пусан, стали регулярно выявлять зараженных коронавирусом. Власти Республики Корея в итоге обязали всех моряков, которые прибывают на российских судах, предоставлять справку об отсутствии у них коронавируса.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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