Российскую неделю стандартизации можно посетить онлайн

Международный технологический форум "Российская неделя стандартизации", приуроченный к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов, пройдет 14-15 октября в Санкт-Петербурге. Эксперты, представители власти, бизнеса и общественных организаций из России и зарубежных стран обсудят актуальные вопросы российской инфраструктуры качества.

Прямая трансляция всех мероприятий будет доступна на сайтах форума и Президентской библиотеки. С полной программой мероприятия также можно ознакомиться на сайте форума.

"В 2020 году мировая экономика столкнулась с новыми вызовами, в том числе, пандемией. Поэтому выработка новых решений для промышленности в условиях новой реальности станет одной из ключевых задач форума, - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - Большое внимание на форуме, конечно, будет уделено развитию международной, региональной и национальной стандартизации, метрологии и оценки соответствия в условиях цифровой трансформации - технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта требуют оперативных решений с учетом мнений самого широкого круга экспертов. Также в этом году акцент будет сделан на экологию, обсудим вопросы метрологии, а также борьбы с промышленным контрафактом".

Среди участников форума - генеральный секретарь Международной организации по стандартизации (ИСО) Серхио Мухика, генеральный секретарь Международной электротехнической комиссии (МЭК) Филипп Метцгер, председатель Тихоокеанского регионального конгресса по стандартизации (ПАСК) и исполнительный директор Совета по стандартизации Канады Шанталь Гуай, генеральный директор национального органа по стандартизации Сингапура Со Кук Чой.

На форуме подведут итоги конкурса на соискание Общероссийской общественной премии "Стандартизатор года".

Кроме того, в рамках форума пройдет традиционная итоговая коллегия Росстандарта - в этом году в формате панельной дискуссии "Росстандарту 95. Итоги и планы". Глава ведомства Алексей Абрамов расскажет о результатах работы в 2019 году и задачах на 2020-2021 годы.