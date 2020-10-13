Заглянуть в театральное закулисье? Послушать черкесские фольклорные песни и якутский рок? Встретиться с кумирами в онлайне и офлайне? Эти и другие "активности" теперь доступны детям по всей стране в рамках проекта "Культура для школьников". В этом учебном году он стартует во всех регионах России.

В Татарстане уже у всех учеников в "началке" есть "культурные дневники". В них - самые яркие эмоции и впечатления детей. Фото: Пресс-служба министерства культуры РТ

В нем три блока: Первый - "Культпоход": дети смогут увидеть лучшие спектакли, выставки, концерты, сходить в музеи и кино. Причем теперь у школьников кроме обычных дневников должны появиться и вторые - культурные. В них ученики смогут поделиться самыми яркими впечатлениями после похода и даже поставить свои оценки - как опытные арт-критики. Как рассказали "РГ" в Министерстве культуры РФ, до конца этого года своя уникальная концепция "культурных дневников" появится в каждом регионе.

Второй блок - "Культурный клуб": это творческие встречи, мастер-классы, беседы. За каждым регионом будет закреплен свой "звездный" наставник - известный актер, режиссер, писатель, художник...

Третий блок - "Цифровая культура": лучшие премьеры, экспозиции, творческие конкурсы - в виртуальном пространстве. К примеру, на портале Культура.РФ школьники смогут пройти интерактивный тест и угадать художника по его осеннему пейзажу.

Оценку ставит ученик

В каждом регионе - своя изюминка. Одними из первых "культурные дневники" появились в Татарстане - причем еще в 2014 году. Сейчас они есть уже у всех учеников начальной школы республики. Создан специальный портал, где ребята могут вести культурные блоги, выкладывать фото и видео. Здесь же - интерактивная карта, на которой отмечены музеи, театры, выставочные залы республики, создана вкладка "Клубы" по видам искусств. Весьма кстати пришлись виртуальные концертные залы, созданные в рамках национального проекта "Культура" в пяти райцентрах Татарстана: Елабуге, Бавлах, Мамадыше, Арске и Спасске. Что важно? Акцент - не на количестве посещений музеев, а на качестве погружения в культурную среду. Кроме виртуальных и реальных культпоходов детям предлагают заглянуть в театральное закулисье, пообщаться с известными актерами и музыкантами.

Русский романс в мелодиях The Beatles

В ноябре для всех российских школьников минкультуры вместе с минпросвещения и Яндексом проведут "Культурный марафон", посвященный культуре народов России: регистрация на него уже открыта.

Школьники послушают черкесские фольклорные песни и якутский рок, сравнят марийские напевы с тувинскими и изучат язык дагестанских ковров.

Музыкальная часть марафона поможет распознать русский романс в мелодиях The Beatles, половецкие пляски - в американском хип-хопе. А еще ребята познакомятся с фольклорной традицией народов России: встретятся с татарскими духами, великанами-людоедами и поморскими панками.

В России живет более 180 народов, и у каждого - свои истории, загадки и тайны. "Культурный марафон" поможет школьникам и их родителям познакомиться с некоторыми из них. Это будет мультимедийный образовательный тест.

В Татарстане уже у всех учеников в "началке" есть "культурные дневники". В них - самые яркие эмоции и впечатления детей.

Фото: Олег Корякин

Опыт

Мамам на заметку

Учитель начальных классов казанской гимназии № 10 Разиля Газизова - сама мама школьника - уже несколько лет ведет вместе с сыном и своими учениками "культурный дневник".

- Я стала находить больше времени, чтобы посещать с ребенком музеи, театры. Нам интересен сам процесс заполнения дневника на русском и татарском языках. Даже листов не хватало, распечатывали и вклеивали их дополнительно. Мне нравится, что ребенок после посещения мероприятия делает отзыв, высказывает свое отношение. Это развивает речь и творческое мышление, - рассказывает она. - Как учитель я тоже с классом стала чаще ходить в культурные учреждения. И это дает результат. Дети, которые были неразговорчивыми, замкнутыми, стали раскрываться с разных сторон. В памяти ребят остаются важные события, они получают дополнительные гуманитарные знания. Нас даже приглашали на репетиции спектаклей, мы могли посмотреть, как готовят декорации, шьют костюмы в театре Тинчурина. Такие проекты нужны еще и потому, что они помогают отвлечь детей от гаджетов. Ученики настолько привыкли, что часто бываем в театрах, музеях, что в период самоизоляции затосковали. Просили: "Давайте куда-нибудь сходим". Мы старались посещать виртуальные экскурсии.

Цитата

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:

- С этого года мы будем уделять гораздо больше внимания воспитанию школьников и расширению их кругозора. И в этом нам будут помогать образовательные проекты, в процессе которых дети смогут узнать интересные факты о произведениях искусства, танцах, обы­чаях, музыке разных территорий нашей страны и мира. Надеюсь, что это увлечет их и вдохновит самостоятельно продолжить знакомство с русской и зарубежной культурой.

Ольга Любимова, министр культуры РФ:

- У каждого народа есть свой визуальный язык, литературное и музыкальное наследие, искусство танца - все это помогает сохранять историю и традиции, чтить своих предков. Культурный марафон в 2020 году подчеркнет уникальные особенности регионов России и позволит детям, родителям и учителям узнать больше об удивительном творческом ландшафте нашей страны.

Кстати

Балл по расписанию

Министерство просвещения опубликовало проект расписания Единого государственного экзамена на 2021 год. Планируется, что экзамен пройдет в три этапа.

Первый - досрочный - с 22 марта по 16 апреля. В эти дни экзамен будут сдавать выпускники прошлых лет.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля. Причем в нем есть основные дни: 24 мая - 19 июня, когда экзамен будут сдавать большинство ребят. И резервные: 21 июня - 1 июля.

Что интересно? Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике полностью пройдет на компьютерах и не в один день, как было раньше, а в два.

Подробная раскладка основных дней ЕГЭ основного этапа такая: 24 мая - география, литература, химия; 27 мая - русский язык; 31 мая - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 3 июня - история, физика; 7 июня - общество­знание; 10 июня - иностранные языки (за исключением раздела "Говорение"), биология; 15 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"); 16 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"); 18, 19 июня - информатика и ИКТ.

Ну и третий этап - дополнительный - с 3 по 17 сентября: в эти дни в основном экзамены будут пересдавать двоечники.

Подготовила Ксения Колесникова