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13.10.2020 14:25
Рубрика: Власть

Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов
Сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании, провести ее с соблюдением всех противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность в ходе весеннего набора молодых солдат - такие задачи армейскому командованию во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ поставил глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

По его словам, чтобы избежать увеличения числа заражений личного состава, необходимо безусловно соблюдать ограничительные меры в повседневной деятельности Вооруженных сил, особенно при проведении военными масштабных мероприятий.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Сергей Шойгу подвел итоги главных военных учений этого года

Одно из таких - VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!" - стартует в этом месяце. По мнению министра, она является важным элементом системы комплектования высших учебных заведений Минобороны, позволяет показать преимущества военного образования, объективно и полно рассказать молодежи о положении дел в армии и на флоте. Шойгу попросил своих замов, главкомов видов и командующих военными округами лично участвовать в этом проекте и привлекать подчиненных к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев. "Самое пристальное внимание следует уделить воспитанникам наших довузовских образовательных организаций и юнармейцам", - отметил министр.

На совещании также говорили о модернизации и ремонте дальних транспортных самолетов Ан-124. Шойгу не скрывал: в условиях, когда в Вооруженных силах возрастает потребность в перевозках сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, решение этой задачи приобретает особую важность. На закрытой части селектора руководители Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации высказали свои предложения по завершению контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса двух "Русланов", капитальный ремонт и модернизацию 12 авиадвигателей Д-18Т.

К оружейно-технической тематике на совещании вернулись, когда речь зашла о работе военно-строительного комплекса. Шойгу напомнил, что в до конца этого года требуется ввести в строй 3 200 зданий и сооружений. Уже построено 2 374 объекта, то есть 74 процента от запланированного. При этом 502 объекта сдано в эксплуатацию досрочно. "Таким образом, несмотря на введенные в этом году ограничительные меры, нам удалось сохранить набранные темпы строительства", - сделал вывод министр.

Он напомнил, что военные строители участвовали и участвуют в решении ряда задач, поставленных Верховным главнокомандующим и предусмотренных государственной программой вооружения. "В интересах стратегических ядерных сил введено в строй 597 объектов. В частности, завершено строительство в Калужской области, что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки, - отметил Шойгу. - К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард".

Кроме того, построены и приступили к работе сразу три учреждения довузовского образования на полторы тысячи воспитанников. Это - Северо-Кавказское суворовское военное училище во Владикавказе, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Министр особо отметил большой вклад военных строителей в борьбу с коронавирусом инфекцией. "В интересах министерства обороны и субъектов РФ в кратчайшие сроки построено 25 многофункциональных медицинских центров (в том числе в Ростове-на-Дону и Пензе). Военно-строительный комплекс отлично справился с поставленными задачами и получил высокую оценку главы государства. В настоящее время на стадии завершения - госпиталь в Североморске, начато строительство двух медицинских центров в Астраханской области и детского инфекционного центра в Пскове", - напомнил Шойгу.

Еще один вопрос, который обсудили в Минобороны РФ - итоги северного завоза. Для тех, кто не в курсе: сегодня в труднодоступных областях с суровым климатом служат и проживают более 20 тысяч военных и членов их семей. "Созданные нами зимовочные запасы позволяют обеспечить автономную жизнедеятельность отдаленных гарнизонов и военных баз в течение полутора лет", - сообщил министр обороны.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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По его словам, для нужд воинских частей, дислоцированных в 152-х районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, перевезено свыше 75 тысяч тонн вооружения, военной техники и других материальных средств. Вся эта транспортировка завершилась до 1 сентября - то есть почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Причем грузы в арктические гарнизоны доставлялись как сторонними организациями, так и судами Северного и Тихоокеанского флотов.

Шойгу обратил внимание, что на обратном пути эта многотоннажная морская техника была задействована для вывоза металлического лома, который копился в Арктике десятилетиями. Если говорить в целом, то в экологической очистке северных широт Минобороны РФ участвует с 2015 года. За это время на большую землю переправили более 20 тысяч тонн металлолома.

С северным завозом в определенной степени связана все подготовка Вооруженных сил к отопительному периоду. Министр рассказал, что паспорта готовности к зиме получили уже все военные городки - а их 6 268. Отремонтировано 1 665 сооружений казарменно-жилищного фонда и 36 коммунальных объектов. На склады заблаговременно доставили порядка 600 тысяч тонн топлива, что позволяет создать повышенные нормативные запасы. В 61 регионе в жилые дома и на социальные объекты уже начали подавать тепло. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации в гарнизонах сформировали 331 ремонтную бригаду.

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