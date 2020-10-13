Сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала. Не допустить проникновения в Вооруженные силы коронавируса во время призывной кампании. Провести набор молодых солдат с соблюдением противоэпидемических мер, доказавших свою эффективность весной. Такие задачи армейскому командованию вчера на селекторном совещании в Минобороны России поставил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он уверен: чтобы избежать роста заражений личного состава, нужно безусловно соблюдать ограничительные меры, особенно при проведении военными масштабных мероприятий.

Одно из таких - VI Всероссийская информационно-агитационная акция "Есть такая профессия - Родину защищать!" - стартует в октябре. По мнению министра, эта акция является важным элементом системы комплектования ведомственных вузов, позволяет показать преимущества военного образования, объективно и полно рассказать молодежи о состоянии дел в армии и на флоте. Шойгу попросил своих замов, главкомов видов и командующих военными округами лично участвовать в этом проекте и активнее привлекать подчиненных к встречам с выпускниками школ, колледжей и лицеев. Ну и, конечно же, уделить самое пристальное внимание воспитанникам довузовских образовательных организаций минобороны и юнармейцам.

На совещании министр напомнил, что в этом году военные строители участвовали и участвуют в решении задач, поставленных Верховным главнокомандующим и предусмотренных государственной программой вооружения.

В сентябре в Калужской области также загрузили в шахтные пусковые две ракеты "Ярс"

"В интересах стратегических ядерных сил введено в строй 597 объектов. В частности, завершено строительство в Калужской области, что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки, - отметил Шойгу. - К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард".

Кроме того, в армии требуется ввести в строй 3200 зданий и сооружений. Уже построено 2374 объекта, то есть 74 процента от запланированного. При этом 502 объекта сдано в эксплуатацию досрочно. "Таким образом, несмотря на введенные в этом году ограничительные меры, нам удалось сохранить набранные темпы строительства", - сделал вывод министр.

По заказам Минобороны России построены три довузовских учреждения на полторы тысячи воспитанников. Речь - о Северо-Кавказском СВУ во Владикавказе, новом комплексе Тверского суворовского училища и филиале Нахимовского училища в Калининграде.

Также обсуждался ход модернизации и ремонта самолетов Ан-124 "Руслан". Они необходимы армии для перевозки сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. Руководители авиакомплекса им. С. В. Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации высказали свои предложения по завершению контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса "Русланов", капитальный ремонт и модернизацию 12 авиадвигателей Д-18Т.