В турецком городе нашли систему отопления возрастом 1800 лет

Турецкие археологи во время раскопок кургана Амида в историческом районе Сур, который часто называют сердцем юго-восточной провинции Диярбакыр, обнаружили водные каналы и систему отопления, возраст которых оценивается в 1800 лет.

Как сообщает Daily Sabah, речь идет как минимум о самой ранней отопительной системе, найденной когда-либо в восточной Анатолии. Примечательно, что открытие было сделано в районе, где в XII веке свои научные исследования проводил известный философ Исмаил аль-Джазари.

Впрочем, этот район был домом для очень многих цивилизаций. В разные периоды времени здесь жили хурриты и митаннийцы, урартцы, персы, римляне, сельджуки и другие народы. Новая находка относится к римскому периоду. Она лишний раз доказывает, какой большое культурное влияние оказали римляне на развитие данного региона.

Древнюю отопительную систему обнаружила команда археологов под руководством академика Университета Дикле Ирфана Йылдыза. Он сообщил, что еще в 2018 году здесь был обнаружен ранее неизвестный скрытый туннель. Дальнейшее исследование показало, что он выполнял двойную роль: это был и путь подвода воды в город от источника и путь для эвакуации горожан в случае нападения врага.

Изучая архивы, исследователи нашли информацию о римской бане, найденной здесь же во время раскопок 1961-1962 годов. По сути, в наши дни археологи лишь продолжили работы, начатые более полувека назад. И не прогадали: при раскопках бани и были обнаружены передовые для своего времени технологии.

"Мы нашли в этой бане различные каналы, - говорит Йылдыз. - Некоторые из них использовались для обогрева отдельных мест горячей водой, которая поступала из бани. Они были изготовлены из кирпича, чтобы предотвратить потерю тепла".

Ученый отмечает, что в других подобных древних системах, как правило, использовались терракотовые водопроводные трубы, по которым горячая вода распределялась по самой бане.

Однако в данном случае жившие здесь римляне использовали другую систему. Они распределяли горячую воду напрямую по кирпичным каналам. Как говорит Йылдыз, эту систему с полным правом можно назвать системой отопления того периода.

Возраст этой системы, как и возраст найденных каналов, составляет около 1800 лет. Это самая ранняя система отопления, когда-либо обнаруженная в данном регионе.