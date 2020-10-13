СК переведет 40% сотрудников на удаленку

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сократить не менее чем на 40 процентов от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений из-за ситуации с коронавирусом. Он распорядился изолировать в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания.

Глава СК подчеркнул, что необходимо продолжить соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Образовательные учреждения Следственного комитета по распоряжению Александра Бастрыкина будут переведены на дистанционный формат обучения. Глава ведомства предупредил о персональной ответственности руководителей подразделений и образовательных учреждений за организацию проведения профилактических и иных мероприятий по предотвращению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией.