СМИ: C 2021 года Минтруд перестанет считать стоимость потребкорзины

"Уже со следующего года, если соответствующие поправки в законодательство будут приняты, министерство перестанет рассчитывать стоимость минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности" - сообщили в министерстве.

В ведомстве также пояснили, что никакого иного функционала, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было. "В дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась", - подчеркнули в ведомстве.

Прожиточный минимум на основе расчета стоимости потребительской корзины устанавливается в России с 1997 года. В состав потребительской корзины входят продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Для трудоспособного населения учитываются также обязательные платежи и сборы. Действующая потребительская корзина была установлена в 2012 году и с тех пор не пересматривалась: 50% от ее цены составляют непродовольственные товары и еще 50% - услуги. Данные по ценам на продукты питания и непродовольственные товары Минтруду для расчетов предоставляет Росстат.

Состав действующей потребительской корзины не раз вызывал нарекания. В частности, отмечалось, что продуктовый состав не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в части нормативов здорового питания. В 2020 году в соответствии с требованиями законодательства состав потребительской корзины должен был быть пересмотрен. Но Минтруд предложил перейти на новую методику расчета прожиточного минимума.

Как уже сообщала "РГ", изменить методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума кабмин предложил в конце сентября, тогда же - в Госдуму был внесен законопроект на эту тему.