СМИ: Российский бизнесмен Герман Лиллевяли задержан в США

Российский бизнесмен Герман Лиллевяли, основатель отечественных брендов "Довгань" и "Красная линия", задержан правоохранительными органами США. Как уточняет РБК, со ссылкой на неназванного представителя судившейся с бизнесменом группы инвесторов, Лиллевяли был задержан еще месяц назад и находится в иммиграционной тюрьме.

Оказалось, что он в начале 2020 года въехал на территорию США не по российскому, а по эстонскому паспорту, не имея американской визы, и имел право находится на территории страны не более 90 суток. В июне этого года окружной суд штата Флорида, где рассматривался иск группы инвесторов к бизнесмену, постановил взыскать с Лиллевяли 32 миллиона долларов. Предположительно в начале осени он был задержан представителями миграционной службы, которая установила не только превышение допустимого безвизового пребывания в США, но и неисполнение решения суда, а также тот факт, что бизнесмен находится в розыске через Интерпол по запросу России.

Напомним, что в России бизнесмен обвиняется в мошенничестве. Герман Лиллевяли, по версии следствия, присваивал денежные средства под видом оказания брокерских услуг. Ущерб от его деятельности по предварительным оценкам может составлять более 8 миллиардов рублей.