Сотрудничество КНР и стран АСЕАН противостоит внешней нестабильности

С начала пандемии COVID-19 Китай и страны АСЕАН сплотились в борьбе с коронавирусом и преодолели немалые трудности. Председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры стран АСЕАН многократно проводили телефонные переговоры, выражая взаимную заботу и поддержку. Стороны предоставляют друг другу противоэпидемические материалы, делятся опытом борьбы с эпидемией и сотрудничают в разработке вакцины от коронавируса.

По статистике, с января по август 2020 года общий объем торговли между КНР и странами АСЕАН достиг 416,55 миллиарда долларов и вырос на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За первое полугодие текущего года инвестиции Китая в страны АСЕАН составили 6,23 миллиарда долларов, что на 53,1 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Стороны постоянно расширяют сферы сотрудничества. Например, Китай и Индонезия решили углублять сотрудничество в таких сферах, как электронная коммерция, ИИ, большие данные, 5G, облачные вычисления и т.д.

В настоящее время пристальное внимание общественности направлено на ход консультаций по соглашению об установлении Регионального комплексного экономического партнерства (RCEP), инициатором которого выступает АСЕАН. Этот документ в области свободной торговли будет иметь важное значение для выхода мировой экономики из-под влияния пандемии, противостояния унилатерализму и протекционизму в глобальном масштабе.

Сотрудничество Китая и стран АСЕАН непрерывно углубляется, что, вне сомнения, является сильным ответом на провокационную и раскольническую деятельность со стороны внешних сил. Как отметил специальный посланник президента Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан во время визита в Китай, мир и стабильность в регионе, конечно, необходимо защищать совместными усилиями государств и народов нашего региона, и никакие внешние силы не должны вмешиваться в эти дела.

В настоящее время Китай и страны АСЕАН прилагают совместные усилия для продвижения вперед консультаций по документу "Общий Кодекс поведения в Южно-Китайском море" в интересах поддержания мира и стабильности в регионе. Китай и страны АСЕАН предъявляют большие требования к соблюдению справедливости, поддержанию мультилатерализма и защиты общих интересов стран с активно развивающейся экономикой, так что фундамент сотрудничества между двумя сторонами не может быть разрушен внешним политическим шумом.

В ближайшем будущем в сотрудничестве Китая и стран АСЕАН произойдет немало положительных событий. К примеру, серия встреч лидеров в рамках восточноазиатского сотрудничества, назначенных на ноябрь с.г., 17-я ярмарка Китай-АСЕАН, саммит Китай-АСЕАН по делам бизнеса и инвестиций. Они будут способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества. В будущем году Китай и страны АСЕАН отмечают 30-ую годовщину создания механизма диалога. Все эти мероприятия помогут Китаю и странам АСЕАН превратить спад из-за пандемии в новую возможность общего развития, повысить уровень сотрудничества и создать более тесное сообщество единой судьбы Китай-АСЕАН, что внесет еще больший вклад в обеспечение стабильности и развития региона и мира в целом.