В США мужчина дважды переболел коронавирусом

В США мужчина дважды перенес коронавирус. Это пятый случай повторного заражения COVID-19 в мире, о котором стало известно общественности.

Как говорится в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, 25-летний американец заразился второй раз всего через полтора месяца после выздоровления. "Еще мало известно об инфекциях SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы, но наша работа показывает, что организм переболевшего COVID-19 не защищен от этой инфекции в будущем", - отмечает исследователь Марк Пандори. По его словам, перенесшие коронавирус должны продолжать принимать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование, ношение маски и мытье рук.

По данным экспертов, в настоящее время подтверждено пять случаев повторного заражения COVID-19: в Гонконге, Бельгии, Нидерландах, Эквадоре и США. "Это не означает, что их больше нет, - отмечает Пандори. - Многие случаи COVID-19 протекают бессимптомно, поэтому их трудно обнаружить".

Что касается известных случаев, то они протекают по-разному. В США и Эквадоре во второй раз болезнь оказалась серьезнее. В Гонконге и Бельгии, наоборот, пациенты легче перенесли повторное заражение. В Нидерландах же, как стало известно этой ночью, 89-летняя женщина скончалась, врачи не смогли во второй раз спасти ей жизнь.

"Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как долго сохраняется иммунитет к SARS-CoV-2 и почему некоторые из этих повторных заражений более серьезны", - отметил Пандори.