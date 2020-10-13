Суды в Москве ввели ограничения на посещения из-за COVID-19

Мосгорсуд, районные и мировые суды столицы временно ограничивают доступ в здание судов журналистов и всех тех, кто не является участником процессов.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова, частичные изменения в работе судов связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. То есть в здание суда будут проходить именно участники разбирательств для реализации своих прав на судебную защиту. При этом, по словам Солоповой, столичные суды продолжают рассматривать все имеющиеся дела - без ограничений по категориям дел, которые были весной.

"Все зарегистрированные дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии расписанием", - подчеркнула представитель столичного суда.

Среди других ограничений - временно приостановлен личный прием граждан председателями судов. Вход в здания судов участников судебных разбирательств возможен только строго при наличии масок и перчаток и после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. В Мосгорсуде также напомнили, что в зданиях судов, в том числе в помещениях канцелярий, экспедиций и прочее, следует соблюдать социальную дистанцию.

Процессуальные документы граждане могут подать, воспользовавшись услугами почты или же личным кабинетом Единого информационного портала судов общей юрисдикции города Москвы. Как уточнили в Мосгорсуде, в случае необходимости подать обращения непроцессуального характера граждане могут воспользоваться сервисами Электронной приемной Единого информационного портала, расположенными в вертикальном меню интернет-страницы соответствующего суда ("Сервисы" - "Электронная приемная" - "Подать обращение").