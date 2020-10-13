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13.10.2020 23:10
Рубрика: Культура

Немножко дополнить реальность

Технологии лишь усиливают впечатления, но не заменяют музеи и театры
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

У музея-заповедника "Херсонес Таврический" появилось мобильное приложение на основе технологий дополненной реальности. А Свердловская филармония открыла новые виртуальные площадки.

Россия на ночь глядя

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Одна из ведущих выставочных площадок культурной столицы России объявила о проведении третьей по счету акции "Ночь в Манеже". В этом году успевшие зарегистрироваться счастливчики получили возможность переночевать на выставке "НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ".

Спальные мешки и средства индивидуальной защиты - такие условия выдвинули организаторы. Но возможность проникнуться духом прекрасного практически в уединении - из-за введенных ограничений Манеж смог принять в эту ночь только десять посетителей - стоила того, чтобы преодолеть все неудобства.

Фото: Пресс-служба "Русского музея"
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Вначале гости обсудили с медиатором выставки Натальей Ополченовой тему сновидений в рамках арт-медиации "Летаргия", а после этого приняли участие в мастер-классах. А перед сном гости смогли посмотреть документальный фильм "Область высокого полета", в котором режиссер Виталий Капитонов рассказал историю пяти героев, решивших оставить городской комфорт и переехать в Ленинградскую область. "Ночь в Манеже" - акция, основанная на различных формах взаимодействия: между участниками, произведениями искусства, сотрудниками Манежа и пространством выставочного зала, - рассказала "РГ" куратор проекта Ольга Зайцева. - Мы не просто приглашаем наших гостей посетить выставку, но и создаем для них необычную дополнительную программу, которая позволяет интересно и комфортно провести время внутри выставочного пространства".

"НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ" - совместный проект ЦВЗ "Манеж" и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Цитата

Михаил Мишустин, председатель правительства:

- Необходимо, чтобы сокровища отечественной культуры и искусства стали доступны каждому, кто хочет к ним прикоснуться. Этому помогают и технологии. Есть отдельный федеральный проект "Цифровая культура". Он помогает развивать виртуальные концертные залы, цифровые гиды по выставкам, онлайн-трансляции спектаклей, лекций. Но культура не может и не должна полностью уходить в виртуальное пространство. Важно сохранить возможность прийти на спектакль, послушать оркестр, посмотреть хороший фильм в кинотеатре. Это должно быть доступно даже в самых отдаленных уголках нашей страны. И мы продолжим строить и ремонтировать детские театры, приводить в порядок сельские дома культуры, создавать библиотеки и поддерживать тех, кто работает в области культуры.

Проект

Памятники Херсонеса воссоздали в 3D

У музея-заповедника "Херсонес Таврический" появилось мобильное приложение на основе технологий дополненной реальности. Посетители могут увидеть, как древний город выглядел более 2000 лет назад.

Приложение позволяет прогуляться по карте Херсонеса и рассмотреть 3D-модели самых знаменитых памятников. Это античный театр, монетный двор, усадьба винодела, херсонесские храмы разных эпох. Их оригинальный внешний вид был художественно реконструирован, основываясь на знаниях историков и археологов.

Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического

Каждую модель можно "прокрутить", чтобы разглядеть со всех сторон, увидеть, где располагалось здание в древнем Херсонесе, а также его современный вид, открыть фотографии и описание. В туманный колокол даже можно позвонить.

Реконструкцию базилики 1935 года - визитной карточки Херсонеса - можно открыть, наведя смартфон на купюру номиналом 200 рублей.

В дополненной реальности уже реконструировано 11 памятников Херсонеса, их число будет расти. На виртуальной карте появятся улицы, дома, торговые ряды античного полиса.

- Из-за пандемии коронавируса мы стали под другим углом смотреть на работу музея, - рассказала директор "Херсонеса Таврического" Елена Морозова. - Открыли большое онлайн-направление. В социальных сетях и на сайте музея выходят мини-сериалы и онлайн-экскурсии, запущено уникальное мобильное приложение.

Юлия Крымова, Севастополь

Филармония в селе Покровское

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Начало 85-го концертного сезона Свердловской филармонии вызвало особый интерес у жителей города Верхний Тагил, поселков Пелым, Мартюш, Колчедан и села Покровское. Здесь открылись площадки для проведения виртуальных концертов. Первый уже состоялся. В Екатеринбурге выступил известный скрипач Гайк Казазян. С Уральским молодежным оркестром он исполнил Скрипичный концерт Антонина Дворжака. Выступление музыкантов стало частью "Всероссийских филармонических сезонов", представляющих ведущих исполнителей России в регионах страны. И новая публика смогла слушать концерт наравне с екатеринбуржцами, причем совершенно бесплатно.

Виртуальные залы оснащены современной аудио- и видеотехникой, куда транслируются картинка и звук, выступления музыкантов можно смотреть в высоком качестве как в прямом эфире, так и в записи.

500 виртуальных концертных залов появятся в стране к 2024 году

Систему виртуальных концертов придумали и впервые опробовали в Свердловской филармонии еще в 2008 году. Инициатива оказалась настолько востребована, что несколько лет спустя на основе этого опыта возникла инициатива Министерства культуры России, согласно которой в рамках нацпроекта "Цифровая культура" предполагается создание к 2024 году 500 виртуальных концертных залов. Сегодня в области работает уже 97 виртуальных концертных залов. Большая часть трансляций ведется в режиме онлайн. Конкретные концерты и их количество выбирают слушатели.

Ожившая История

Казачьи песни онлайн

Услышать настоящие казачьи песни, а также познакомиться с историей казачества теперь можно, не вставая с дивана. Музей концертно-выставочного центра Донского государственного технического университета "Донская казачья гвардия" теперь приглашает в виртуальные туры всех желающих.

Петербургская филармония посвятила сезон грядущему столетию

В режиме онлайн гости смогут не только внимательно рассмотреть экспонаты центра, но и послушать бравые казачьи песни. Также виртуальных путешественников ждет рассказ о воинской элите Дона - гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков служивших российским императорам.

Судьба славных донских казачьих частей, входивших в Российскую императорскую гвардию, предстает перед виртуальными путешественниками через уникальные подлинные документы, фотографии, форму гвардейцев, их оружие и снаряжение.

Елена Мелихова, Ростов-на-Дону

Культура Арт Музеи и памятники Digital Технологии

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