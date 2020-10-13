Telegram станет новостным агрегатором

На сайте who.is, где можно посмотреть, кто является владельцем того или иного домена, написано, что сведения о владельце topnews.com были изменены 15 июля 2020 года в ОАЭ, а регистратором является портал godaddy.com.

Сейчас можно отследить новости по нескольким темам: есть вкладка "Главное", куда собираются новости со всех основных медиа, "Общество", "Технологии", "Спорт", "Развлечения", "Наука" и "Другое". Кроме того, можно выбрать, показывать ли новости за весь день или только за последние 3 часа.

Алгоритм действует по принципу "Яндекс.Новостей" - выбирается "главная" тема и по ней показываются все публикации, которые есть в данный момент. Это достаточно удобно: можно посмотреть сколько СМИ отписалось по той или иной теме и достойно ли внимания определенное событие.

"У Telegram есть отличные возможности для того, чтобы создать новостной агрегатор с наиболее релевантными новостями под конкретного пользователя, - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. - Не читая переписку, но отслеживая расшаривание ссылок в открытых группах или даже в переписке (тут вопрос, можно ли реализовать алгоритм, который при этом не нарушит приватность данных) - компания может получить понятную картину популярных сюжетов и тем, которые волнуют ее читателей".

Тем не менее, на этом преимущества такого новостного агрегатора заканчиваются. "Монетизировать его будет крайне непросто, - продолжает Баулин. - Так как пользователи мессенджера не привыкли ни за что платить". Кроме того, пока не понятно, как руководство Telegram будет относиться к "fake news": "Это проблема для любых новостных агрегаторов, и она может решаться только штатом модераторов. А это означает появление цензуры, которой основатель мессенджера Павел Дуров старательно избегает в публичном поле", - заключает эксперт.