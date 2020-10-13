Тихановская снова выдвинула Лукашенко "ультиматум"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что через 13 дней в стране начнется общенациональная забастовка, если власти республики не выполнят требования оппозиции. Эти требования к властям названы "народным ультиматумом".

Устами Тихановской оппозиция требует отставки президента Беларуси Александра Лукашенко, прекращения исполнения непосредственных обязанностей правоохранительным органами, а также освобождения ранее задержанных за время протестов молодчиков.

Бывший кандидат, покинувшая территорию Беларуси, и находящаяся на содержании западных посольств, снова угрожает официальному Минску широкомасштабными акциями протеста. Тихановская пообещала, что если требования не будут выполнены, то начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах. Ранее аналогичные угрозы, в частности о забастовке, не были реализованы - трудовые коллективы не поддержали кулинарную блогершу Тихановскую.