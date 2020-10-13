Новости

Вопросы о Крыме и Донбассе не включили во всеукраинский опрос 16:07
В выходные температура в Москве опустится до -3 16:02
Начальника отдела полиции в Казани объявили в федеральный розыск 16:01
Фестиваль науки в "Сириусе" собрал более 3 тысяч участников 16:00
В Мадриде полиция разогнала более 200 вечеринок 15:52
В Волгограде ТЦ наказали из-за сотрудника, неправильно надевшего маску 15:50
"Охотный ряд" могут закрыть за несоблюдение мер против коронавируса 15:47
МЧС возобновило санобработку вокзалов и соцбъектов 15:42
В Грозном возбудили дело после убийства силовиков 15:38
В Москве простились с игроком сборной России и "Спартака" Василием Кульковым 15:32
Патриарх Кирилл призвал продлить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе 15:27
Количество осужденных за разжигание вражды в интернете снизилось в 22 раза 15:18
Греф покинет совет директоров "Яндекса" 15:13
Педагогические вузы подвели итоги приемной кампании 15:04
Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране 14:58
Тихановская снова выдвинула Лукашенко "ультиматум" 14:52
В США мужчина дважды переболел коронавирусом 14:36
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года 14:34
"Звук металла" и "Черный дрозд" покажут на фестивале американского кино 14:31
Собянин упростил порядок выплат на детей 14:26
Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов 14:14
К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 14:52
Рубрика: В мире

Тихановская снова выдвинула Лукашенко "ультиматум"

Текст: Алексей Чуриков

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что через 13 дней в стране начнется общенациональная забастовка, если власти республики не выполнят требования оппозиции. Эти требования к властям названы "народным ультиматумом".

Лукашенко: Тихановскую никто "не выпихивал за границу", попросилась сама

Устами Тихановской оппозиция требует отставки президента Беларуси Александра Лукашенко, прекращения исполнения непосредственных обязанностей правоохранительным органами, а также освобождения ранее задержанных за время протестов молодчиков.

Бывший кандидат, покинувшая территорию Беларуси, и находящаяся на содержании западных посольств, снова угрожает официальному Минску широкомасштабными акциями протеста. Тихановская пообещала, что если требования не будут выполнены, то начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах. Ранее аналогичные угрозы, в частности о забастовке, не были реализованы - трудовые коллективы не поддержали кулинарную блогершу Тихановскую.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране
Новая редакция закона о правительстве прошла первое чтение
За сутки в России подтверждено 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах
Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса