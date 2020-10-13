Умер бывший директор мемориала "Брестская крепость-герой" Валерий Губаренко

Ушел из жизни бывший директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Валерий Губаренко.

"Брестская крепость" - синоним мужества и самопожертвования, крепость первая приняла огонь на себя 22 июня 1941 года. Дорогое для каждого белоруса и россиянина место Валерий Губаренко возглавлял почти 17 лет.

Во время съемок фильма Союзного государства "Брестская крепость" Валерий Губаренко выступил в роли главного консультанта.

Он часто называл себя комендантом крепости и всегда отстаивал сохранение памяти цитадели в ее достоверности без оглядки на вызовы времени. Именно он настоял на реконструкции крепости, которая проводится при содействии Союзного государства.

За эти годы в мемориале новую жизнь получили более 30 музейных объектов, была открыта площадка бронетехники и начата работа по реконструкции 5-го форта.

Долгожданные работы начались по программе Союзного государства. И прервать ритмичную работу на объектах не смог даже коронавирус.

Уже превращен в уникальный музей форт Восточный. Это был самый крупный и яростный очаг обороны в Брестской крепости, где 400 человек, включая детей и женщин, под началом легендарного майора Гаврилова в бывших конюшнях организовали штаб, казармы и лазарет и неделю не давали немцам даже подступиться.

Сейчас обсуждается концепция развития Брестского мемориала до 2025 года, создание музейно-образовательного комплекса - школы мужества и патриотизма.

- При руководстве Валерия Губаренко в мемориальном комплексе, - рассказывает директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, - было сделано много для сохранения исторического наследия. Память о нем будет жива в наших сердцах.