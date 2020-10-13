Урожай зерновых в Беларуси в этом году превысит 10 млн тонн

Уточненные данные урожая текущего года озвучил 13 октября министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, сообщив, что зерновых в этом году будет собрано 10,3 млн тонн. Эти цифры отраслевой руководитель привел во время посещения Александром Лукашенко Толочинского района Витебской области.

"Мы получили 8,1 млн тонн колосовых, 838 тонн крестоцветных и кукурузы получим 1,370 млн тонн, хоть в этом году урожайность примерно на 15 центнеров меньше. В целом будет 10,3 млн тонн зерна", - констатировал министр, отметив, что этот показатель не дотягивает до поставленной задачи - собрать урожай зерновых не менее 10,5 млн тонн.

Правда, глава государства дал понять, что и достигнутые цифры тоже неплохие - более тонны зерна на каждого жителя Синеокой. "Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам", - заявил Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.