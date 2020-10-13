Установлена плата за проверку сметной стоимости капремонта жилья

Постановление правительства, меняющее порядок проведения экспертизы проектной документации, вступает в силу с 13 октября.

Устанавливаются, в частности, размер платы за проведение экспертизы, касающейся капремонта.

Так, за проведение госэкспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капремонта многоквартирных домов или общего имущества в таких домах взимается плата в 24 тысячи рублей (если не проводилась госэкспертиза результатов инженерных изысканий). За подобную экспертизу капремонта других объектов должна взиматься плата в размере 1% сметной стоимости капремонта, но не менее 24 тысяч рублей.

Определяется, что проверка сметной стоимости должна включать оценку произведенных расчетов, проверку их достоверности и соответствия расценкам, нормативам и методическим документам. Уточняется, какие документы должны предоставляться для одновременной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.