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13.10.2020 06:51
Рубрика: В мире

В аэропорту Циндао из-за коронавируса отменено свыше 240 рейсов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В аэропорту китайского города Циндао отменено больше 240 рейсов. Причина в эпидемической ситуации в регионе. Сегодня не будут выполнены 11 из 16 рейсов по маршруту Пекин-Циндао, а в обратном направлении из запланированных 12 рейсов отменено шесть. Об этом свидетельствуют данные мобильного приложения "Фэйчанчжунь", которое позволяет отслеживать информацию о рейсах.

Фото: iStock
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Еще накануне специалисты пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний призвали граждан не совершать без особой необходимости туристические и деловые поездки в Циндао. Эпидемическая ситуация в этом китайском городе начала ухудшаться в минувшие выходные - было выявлено несколько местных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, пишет ТАСС.

Власти города уже объявили о начале масштабной кампании по тестированию на коронавирус всего населения, численность которого по состоянию на 2019 год составляла порядка 9,4 миллиона человек. Введен режим экстренного реагирования на ситуацию. Согласно утвержденному плану, за три дня необходимо обследовать на вирус SARS-CoV-2 жителей пяти отдельных районов города, а в течение пяти дней предполагается охватить этой программой население всего Циндао.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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