Новости

Около 12,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 20:33
В Петербурге арестован школьник, пытавшийся зарезать свою мать 20:21
Минпросвещения разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады 20:17
В Нижегородской области после стрельбы возбуждено дело о халатности 20:15
В Ленобласти обжаловали домашний арест обвиняемому в госизмене ученому 20:00
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу из-за чужого авто 20:00
В Японии кабинки колеса обозрения сделают офисами 19:51
Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета "Единой России" 19:26
Погибших в Грозном спецназовцев представят к государственным наградам 18:41
МВФ улучшил прогноз по российской экономике 18:41
"Сакские грязи" из Крыма запатентуют 18:40
Бюджет Приангарья потерял 40 млн рублей из-за фальсифицированных масок 18:38
В испытании вакцины "Спутник V" примут участие 110 человек старше 60 лет 18:29
Польские водолазы обезвредят оставшуюся с войны гигантскую бомбу 18:00
На улицах Петербурга появились изображения исчезающих диких животных 17:59
Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10% 17:54
В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус 17:46
Посольство РФ в Болгарии отреагировало на осквернение памятника Советской армии 17:42
В Киргизии избран новый спикер парламента 17:42
Медведев: Россияне не должны получать доход ниже прожиточного минимума 17:40
Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни 17:27
Крашенинников рассказал о новом проекте о Госсовете 17:24
В Томске создали уникальные сплавы для космоса и Арктики 17:10
Эксперт Минздрава: Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя 16:59
Нижегородские ученые создадут "память" нового поколения 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 20:00
Рубрика: В мире

Ура, каникулы?

В Германии предложили продлить отдых немецким школьникам на три недели после Нового года
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Продлить новогодние каникулы на две-три, а то и на целых четыре недели из-за пандемии - с таким резонансным предложением выступили сразу два депутата немецкого бундестага из правящей коалиции. Но родители и учителя приняли идею в штыки.
Франкфуртская центральная площадь Рёмерберг скоро сменит осеннюю ярмарку на рождественскую. Но местным родителям не по душе идея затяжных зимних праздников для школьников. Фото: AP Франкфуртская центральная площадь Рёмерберг скоро сменит осеннюю ярмарку на рождественскую. Но местным родителям не по душе идея затяжных зимних праздников для школьников. Фото: AP
Франкфуртская центральная площадь Рёмерберг скоро сменит осеннюю ярмарку на рождественскую. Но местным родителям не по душе идея затяжных зимних праздников для школьников. Фото: AP

Как заявил в интервью Bild депутат от правящего Христианско-демократического союза Кристоф Плос, возглавляющий отделение партии в Гамбурге, после католического Рождества детям лучше посидеть дома несколько недель. По мнению политика, такая "надбавка" была бы возможна за счет сокращения отдыха на Пасху и летних каникул. С ним солидарен коллега по консервативному альянсу из Баварии Штефан Пилзингер, врач по образованию, предложивший продлить зимние каникулы ни много ни мало на месяц. "Благополучие школьников и педагогов для нас превыше всего", - отметил депутат.

Длинные каникулы? Только не это! За такой большой срок школьники успеют все забыть, уверены родители

Благие намерения народных избранников понятны, отмечают эксперты. Весенний опыт временного перевода школ ФРГ на удаленку оказался для всех слишком болезненным, и теперь немцы стремятся во что бы то ни стало избежать повторения такого сценария. Но издержки отдыха без границ слишком велики. "Длинные каникулы зимой? Только не это! - пишет обозреватель газеты FAZ. - Только в большинстве школ наконец-то "устаканилось" расписание! Только детям с трудом удалось наверстать пробелы, вызванные дистанционкой! Да ведь за такой большой срок они снова успеют все забыть. Кроме того, это недопустимо по отношению к родителям, которые и так на нервах. Их нельзя лишать почвы под ногами, особенно в кризисные времена. Люди должны быть уверены, что без проблем смогут ходить на работу".

Тем временем

Британские власти поделили Англию на три области - со средним, высоким и очень высоким уровнем тревоги в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них.

В зоне со средним уровнем тревоги, в которую войдет большая часть английской территории, продолжат действовать текущие ограничительные меры - в том числе запрет на сбор в составе более шести человек из разных домохозяйств на улице и в помещении, а также распоряжение об обязательном закрытии ресторанов, пабов и прочих подобных заведений после 10 вечера.

Фото: AP
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса

На территориях с высоким уровнем тревоги вдобавок к вышеперечисленным мерам разрешат собираться в составе до шести человек из разных семей только на улице - так что к соседу в гости уже не сходишь.

А в зоне с очень высоким уровнем тревоги подобное "правило шести" будет работать только для посещения парков или пляжей, все пабы и бары должны будут закрыться, если в них нельзя заказать помимо выпивки еще и полноценные блюда типа ланча или ужина, а людям будет настоятельно рекомендовано не покидать обозначенную зону.

Единственной территорией в Англии с очень высоким уровнем тревоги пока стал лишь регион вокруг Ливерпуля, где за позапрошлую неделю было зафиксировано около 600 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. Для сравнения: по всей Англии этот показатель составляет 74 случая.

Подготовила Диана Ковалева

В мире Европа Германия В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева для "РГ". Главное
Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде
Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране
Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса