Как заявил в интервью Bild депутат от правящего Христианско-демократического союза Кристоф Плос, возглавляющий отделение партии в Гамбурге, после католического Рождества детям лучше посидеть дома несколько недель. По мнению политика, такая "надбавка" была бы возможна за счет сокращения отдыха на Пасху и летних каникул. С ним солидарен коллега по консервативному альянсу из Баварии Штефан Пилзингер, врач по образованию, предложивший продлить зимние каникулы ни много ни мало на месяц. "Благополучие школьников и педагогов для нас превыше всего", - отметил депутат.
Благие намерения народных избранников понятны, отмечают эксперты. Весенний опыт временного перевода школ ФРГ на удаленку оказался для всех слишком болезненным, и теперь немцы стремятся во что бы то ни стало избежать повторения такого сценария. Но издержки отдыха без границ слишком велики. "Длинные каникулы зимой? Только не это! - пишет обозреватель газеты FAZ. - Только в большинстве школ наконец-то "устаканилось" расписание! Только детям с трудом удалось наверстать пробелы, вызванные дистанционкой! Да ведь за такой большой срок они снова успеют все забыть. Кроме того, это недопустимо по отношению к родителям, которые и так на нервах. Их нельзя лишать почвы под ногами, особенно в кризисные времена. Люди должны быть уверены, что без проблем смогут ходить на работу".
Британские власти поделили Англию на три области - со средним, высоким и очень высоким уровнем тревоги в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них.
В зоне со средним уровнем тревоги, в которую войдет большая часть английской территории, продолжат действовать текущие ограничительные меры - в том числе запрет на сбор в составе более шести человек из разных домохозяйств на улице и в помещении, а также распоряжение об обязательном закрытии ресторанов, пабов и прочих подобных заведений после 10 вечера.
На территориях с высоким уровнем тревоги вдобавок к вышеперечисленным мерам разрешат собираться в составе до шести человек из разных семей только на улице - так что к соседу в гости уже не сходишь.
А в зоне с очень высоким уровнем тревоги подобное "правило шести" будет работать только для посещения парков или пляжей, все пабы и бары должны будут закрыться, если в них нельзя заказать помимо выпивки еще и полноценные блюда типа ланча или ужина, а людям будет настоятельно рекомендовано не покидать обозначенную зону.
Единственной территорией в Англии с очень высоким уровнем тревоги пока стал лишь регион вокруг Ливерпуля, где за позапрошлую неделю было зафиксировано около 600 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. Для сравнения: по всей Англии этот показатель составляет 74 случая.
Подготовила Диана Ковалева