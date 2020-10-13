Продлить новогодние каникулы на две-три, а то и на целых четыре недели из-за пандемии - с таким резонансным предложением выступили сразу два депутата немецкого бундестага из правящей коалиции. Но родители и учителя приняли идею в штыки.

Как заявил в интервью Bild депутат от правящего Христианско-демократического союза Кристоф Плос, возглавляющий отделение партии в Гамбурге, после католического Рождества детям лучше посидеть дома несколько недель. По мнению политика, такая "надбавка" была бы возможна за счет сокращения отдыха на Пасху и летних каникул. С ним солидарен коллега по консервативному альянсу из Баварии Штефан Пилзингер, врач по образованию, предложивший продлить зимние каникулы ни много ни мало на месяц. "Благополучие школьников и педагогов для нас превыше всего", - отметил депутат.

Длинные каникулы? Только не это! За такой большой срок школьники успеют все забыть, уверены родители

Благие намерения народных избранников понятны, отмечают эксперты. Весенний опыт временного перевода школ ФРГ на удаленку оказался для всех слишком болезненным, и теперь немцы стремятся во что бы то ни стало избежать повторения такого сценария. Но издержки отдыха без границ слишком велики. "Длинные каникулы зимой? Только не это! - пишет обозреватель газеты FAZ. - Только в большинстве школ наконец-то "устаканилось" расписание! Только детям с трудом удалось наверстать пробелы, вызванные дистанционкой! Да ведь за такой большой срок они снова успеют все забыть. Кроме того, это недопустимо по отношению к родителям, которые и так на нервах. Их нельзя лишать почвы под ногами, особенно в кризисные времена. Люди должны быть уверены, что без проблем смогут ходить на работу".

Тем временем

Британские власти поделили Англию на три области - со средним, высоким и очень высоким уровнем тревоги в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них.

В зоне со средним уровнем тревоги, в которую войдет большая часть английской территории, продолжат действовать текущие ограничительные меры - в том числе запрет на сбор в составе более шести человек из разных домохозяйств на улице и в помещении, а также распоряжение об обязательном закрытии ресторанов, пабов и прочих подобных заведений после 10 вечера.

На территориях с высоким уровнем тревоги вдобавок к вышеперечисленным мерам разрешат собираться в составе до шести человек из разных семей только на улице - так что к соседу в гости уже не сходишь.

А в зоне с очень высоким уровнем тревоги подобное "правило шести" будет работать только для посещения парков или пляжей, все пабы и бары должны будут закрыться, если в них нельзя заказать помимо выпивки еще и полноценные блюда типа ланча или ужина, а людям будет настоятельно рекомендовано не покидать обозначенную зону.

Единственной территорией в Англии с очень высоким уровнем тревоги пока стал лишь регион вокруг Ливерпуля, где за позапрошлую неделю было зафиксировано около 600 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. Для сравнения: по всей Англии этот показатель составляет 74 случая.

Подготовила Диана Ковалева