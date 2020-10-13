В ГИМ открылась выставка "Александр III Миротворец"

К 175-летию со дня рождения императора в Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка "Александр III Миротворец".

Удивительно, но автор крылатых слов о том, что единственными союзниками России являются армия и флот, считал основным приоритетом своей внешней политики - сохранение мира. На протяжении царства Александра III Россия не участвовала ни в одном вооруженном конфликте, но укрепила свои армию и флот, а также совершила мощный экономический рывок. Целый раздел посвящен строительству Сибирской железной дороги. Посетитель выставки может сесть в макет вагона середины позапрошлого века, и в окошках поезда будут мелькать акварельные виды этапов строительства, как мы сейчас говорим, Транссибирской магистрали. А это крупнейший транспортный проект в мировой истории.

Александра III называют и идеологом импортозамещения: именно во время его правления были приняты существенные меры по защите отечественного производителя. К примеру, построен Чусовской металлургический завод.

Этот человек был рожден властелином, но абсолютно честным властелином, писал о нем Тургенев. Старший брат Александра сказал иначе: "В нас во всех есть что-то лисье. Единственный Саша имеет правильную душу". И уж совсем точно выразился высокопоставленный английский дипломат: "Правда и мир - главное в правлении императора".

Пока Александр III стоял во главе России, ее территория без войн увеличилась на 429 тысяч квадратных километров. На выставке впервые представлены документы архива внешней политики, которые отражают сложный процесс решения задач империи в Европе, на Балканах и Дальнем Востоке. Как выразилась куратор экспозиции Наталия Каргаполова, она с коллегами "диву давались", сколько было сделано. Среди документов много секретных. "Их нам разрешено было представить благодаря министру иностранных дел России Сергею Лаврову, - рассказала куратор. - Это и телеграммы, и разного рода бумаги. Из них видно, насколько работоспособным император был человеком, сколько он много сделал для сохранения мира. К примеру, документы по разграничению и установлению границ с Китаем. Или смешной документ с просьбой магараджа индийского принять в свое подданство 250 миллионов его подданных…"

Выставка устроена хронологически. Можно ходить из зала в зал и видеть, как из мальчика, не всегда получающего хорошие оценки, вырос человек с большими государственными принципами.

Вот памятная книжка его отца, где за февраль 1845 года сделана запись о рождении сына. Ученические тетрадки по любимому Александром предмету истории. Детское ружье, подаренное дедушкой - императором Николаем I, когда мальчику исполнилось 8 лет.

"Три портрета - это история, достойная пера Шекспира, - ведет экскурсию Наталия Каргаполова. - Она рассказывает о пути к трону Александра Александровича (первый портрет), о трагической и великой любви принцессы датской Дагмары (второй) к наследнику русского престола, который это "наследство" получил после трагической смерти Николая Александровича (старшего брата - третий портрет). Все написаны одним и тем же художником Тюриным. Среди экспонатов и знамя Софийского полка, входящего в состав Рущукского отряда во время Русско-турецкой войны. Им командовал цесаревич Александр Александрович. Личное участие будущего императора в войне во многом и предопределило политику его царствования: Россия должна быть преуспевающей: себе во благо, но не во зло другим.

Прямая речь

Алексей Левыкин, директор Исторического музея:

- Александру III судьба отвела чуть более 13 лет правления. За это время он старался вывести Россию из бедственного политического и экономического положения, поставив при этом задачу сохранения и укрепления самодержавной власти. Император всячески поощрял интерес к истории собственной страны, старался поддерживать дух национального самосознания, патриотические чувства, гордость за свое Отечество.