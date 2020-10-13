В Гонконге из-за шторма отменили торги на фондовой бирже

Из-за мощного тропического циклона "Нангка" в Гонконге объявлено штормовое предупреждение. Власти приняли решение закрыть офисы, банки, госучреждения. Также отменены торги на фондовой бирже и занятия в школах.

Центр атмосферного вихря сейчас находится над Южно-Китайским морем на расстоянии 460 км от Гонконга. Циклон движется в сторону острова Хайнань. К удару стихии готовятся в южнокитайской провинции Гуандун и Макао. В зоне непогоды окажутся и северные районы Вьетнама. Там прогнозируют ливни и сильный ветер, сообщает ТАСС.