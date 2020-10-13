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13.10.2020 00:00
Рубрика: Общество

В Госдуме предложили преподавать в школе историю отечественного спорта

Текст: Татьяна Замахина

Школьные уроки физкультуры необходимо дополнить теоретическими программами по истории отечественного спорта - с таким предложением к Министерству просвещения России обратился председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Борис Пайкин.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В отправленном обращении депутат напомнил задачу, которую поставил президент РФ Владимир Путин, - увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой, до 70%. Такой показатель содержится в указе "О национальных целях развития РФ до 2030 года".

"К сожалению, сегодня мы вынуждены сталкиваться с тем, что многие лучшие страницы российского и советского спорта быстро забываются, - констатировал парламентарий, - молодежь не знает и не помнит имен прославленных спортсменов, практически не знакома со спортивными достижения и победами своих предков даже в недалеком прошлом".

По оценке Пайкина, спорт высших достижений у школьников "нередко ассоциируется с гонорарами тех или иных спортсменов, конкуренцией финансовых ресурсов".

"Необходимо во что бы то ни стало переломить такое восприятие в сознании молодежи, рассказать им о героических победах наших спортсменов в легкой атлетике, баскетболе, футболе, хоккее, лучших вехах отечественного спорта", - уверен он.

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В связи с тем, что школьная программа и так перегружена, глава комитета предлагает предусмотреть облегченный краткий вводный курс в рамках существующих уроков физкультуры. Как вариант, можно преподавать его в качестве факультатива, отметил он.

"Это позволит повысить уровень культуры в области спорта, будет способствовать укреплению в сознании школьников образов наших спортивных героев, воспитанию патриотизма и гордости за нашу страну", - резюмировал депутат. При этом для некоторых ребят такой курс может стать дополнительным мотивом к достижению спортивных целей, считает Пайкин.

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