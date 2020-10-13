В Японии кабинки колеса обозрения сделают офисами

Японцы, работающие удаленно, теперь могут арендовать за 1900 иен (18 долларов) с человека кабинку на колесе обозрения в местном парке развлечений Ёмиурилэнд, находящегося в 25 минутах езды от центра Токио. Кабинка сдается на один час и предлагается как необычный вариант, например, для проведения видеосовещаний. Правда, за вайфай придется заплатить отдельно, он не входит в стоимость аренды.

Парк рекламирует новую услугу как "развлекательную работу". "Участвуйте в удаленных встречах с колеса обозрения, получайте удовольствие от работы", - зазывает администрация.

Колесо обозрения высотой 61,4 метра считается одной из главных достопримечательностей парка Ёмиурилэнд. С него в хорошую погоду видно небоскребы районы Синдзюку в Токио, бывший порт Йокогамы, горы на западе от Токио.

Для тех, кто хочет работать в парке весь день, Ёмиурилэнд предлагает офис в виде кабинки и двух шезлонгов у бассейна. При этом администрация предупреждает, что поскольку импровизированный офис находится в парке развлечений, "могут быть слышны посторонние звуки". Также в парк запрещено проносить алкоголь.