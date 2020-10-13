В испытании вакцины "Спутник V" примут участие 110 человек старше 60 лет

Вакцину от коронавируса "Спутник V" исследуют для расширения возможности ее применения для граждан 60+, - об этом сообщили сегодня в Минздраве России.

Министерство здравоохранения Российской Федерации во вторник выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, с участием людей старших возрастов, - уточнили в министерстве.

"В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет. Цель исследования - расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом при наборе добровольцев для участия в клинических исследованиях (этим занимался департамент здравоохранения Москвы) никаких верхних ограничений по возрасту не использовалось - отвод от участия в испытаниях давался только по состоянию здоровья претендента. Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что примерно четверть из 40 тысяч участников испытаний вакцины предположительно составят старшую возрастную группу - это необходимо, чтобы без опасений использовать препарат для профилактики заболевания COVID-19 у самой уязвимой части населения - людей пенсионного возраста. Кстати, сам Гинцбург, которому 68 лет, привился вакциной, разработанной его коллегами, еще до стадии клинических исследований.

Ранее о необходимости расширить возрастной состав участников клинических исследований второй российской вакцины, созданной в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, заявляла глава ведомства, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова. "Векторовскую" вакцину "ЭпиВакКорона" также проверят с участием добровольцев старше 60 лет.