В Киргизии избран новый спикер парламента

В Киргизии на внеочередной сессии Жогорку Кенеша избран новый спикер парламента страны. Им стал Канатбек Исаев, кандидатуру которого выдвинула фракция "Кыргызстан".

"За" проголосовали 78 человек, "против" - два.

Выступая перед пришедшими в Госрезиденцию "Ала-Арча" народными избранниками, Канатбек Исаев заявил, что он не поддерживает отставку главы государства. "Президент - гарант легитимности и стабильности в стране. Он должен остаться", - сказал спикер парламента КР.

На внеочередной сессии Жогорку Кенеша парламентарии также утвердили указ Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения до 19 октября 2020 года.