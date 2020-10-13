В крупных городах снижаются ставки аренды квартир

В разных направлениях изменились ставки аренды квартир с начала года. В половине городов они снизились, в других, напротив, заметно выросли, сообщает портал "Мир квартир".

Ощутимее всего за последние 9 месяцев подорожали квартиры в Якутске - аренда однокомнатных квартир стала дороже на 25,8% (снять такое жилье можно в среднем за 19100 рублей), двухкомнатных на 25,9%, трехкомнатных - на 29,1%. Выросли цены в Череповце (+17,5%, +24,2% и +22,7% соответственно), Чебоксарах (+9,8%, +20,3% и +24,8%), Иркутске (+11,2%, +19,4% и +22,7%) и Курске (+9,8%, +15% и +26,5%).

Больше всего с начала года "просели" Казань (-12,2%, -17,5% и -23,3%), Санкт-Петербург (-15,5%, -15% и -16,7%), Киров (-22,7%, -12,5% и -10,6%), Набережные Челны (-11,7%, -19,4% и -8,7%) и Москва (-11,3%, -14,5% и -11,6%).

Аренда однокомнатных квартир подешевела с января в 33 городах из 70 проанализированных, двухкомнатных - в 35, трехкомнатных - в 30 городах. В целом по России динамика осталась положительной: однокомнатные квартиры прибавили в цене 7,3%, двухкомнатные 2,3%, трехкомнатные 3,3%.

"В столицах из-за снижения доходов многие стремятся переехать из центра на окраины, а часть арендаторов - за город. Этому способствует и переход сотрудников компаний и учреждений на удаленную работу. Поэтому цены "остывают" в первую очередь в центре и дорогих районах, - отмечает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. - К тому же предложение арендных квартир выросло по сравнению с тем, что было в начале года. В ближайшие месяцы в городах, где вводятся ограничения, этот процесс продолжится: количество предлагаемых квартир будет расти, в том числе за счет объектов, ранее сдававшихся посуточно. Собственники будут вынуждены давать еще большие скидки, чтобы найти квартиранта".