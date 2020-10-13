В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост

Британские СМИ сообщают, что в центре Лондона силами правопорядка перекрыт Вестминстерский мост, расположенный в непосредственной близости от здания парламента Великобритании.

По предварительным сведениям, полиция перекрыла движение по мосту из-за сигнала об "угрозе безопасности", поступившего из находящегося по соседству госпиталя "Святого Томаса". Как отмечает The Guardian, полиция пока что не распространяется о степени угрозы и о ее возможных источниках.

Тем временем, очевидцы в соцсетях сообщают о том, что наблюдали, как вооруженные сотрудники полиции заходили внутрь здания госпиталя. В настоящее время, проход в здание ограничен - людям не разрешают ни входить внутрь, ни выходить на улицу.