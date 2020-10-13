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13.10.2020 15:32
Рубрика: Спорт

В Москве простились с игроком сборной России и "Спартака" Василием Кульковым

Текст: Артем Локалов

Ему было 54 года. Василий Кульков становился чемпионом России в составе "Спартака", чемпионом Португалии, играя за "Бенфику" и "Порту", выигрывал Кубок России с "Зенитом".

В последнее время он работал тренером в футбольной академии "Спартака".

- Василий мужественно боролся с болезнью. Таким же мужественным он был и на футбольном поле, - сказал Сергей Родионов, президент академии "Спартак" имени Федора Черенкова.

- В понедельник должна была быть операция, а в пятницу ему стало плохо, - рассказала жена Василия Кулькова Елена Махарадзе. - У него осталось трое замечательных детей, родился внук, слава богу, что Вася его увидел. Главное в жизни - любовь. Берегите близких, будьте рядом с ними.

Елена также рассказала, что Василий был верующим человеком, посещал храм, но не решался пообщаться с батюшкой.

- Моя приятельница была в храме. И рассказала батюшке о Василии. Батюшка оказался болельщиком "Спартака", сказал, что очень хочет поехать к нему. Они разговаривали. И тогда я поняла, что дальше будет как Богу угодно - или Вася останется, или уйдет...

Василия Кулькова похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с другим известным футболистом "Спартака" Федором Черенковым.

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