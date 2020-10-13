В постоянной экспозиции Музея архитектуры имени А.В. Щусева появилась новая часть - "Калязин. Фрески затопленного монастыря". Выставку долго откладывали, но еще дольше готовили - почти 80 лет! Это были десятилетия изучения, реставрации, кропотливого труда нескольких поколений ученых и мастеров.

Экспозиция, занимающая несколько залов второго этажа особняка на Воздвиженке, начинается с узкого черного коридора. На потолок проецируется движение воды. Вдоль одной из стен - строительные леса, а за ними - интерактивная часть выставки с архивными изображениями монастыря и Троицкого собора. Мрачный коридор словно символ трагической истории памятника, поглощенного водой. Он ведет в анфиладу залов со спасенными фресками.

500 лет до потопа

Ансамбль Троице-Макарьева Калязинского монастыря стал жертвой гигантских советских проектов по созданию волжских водохранилищ и разделил судьбу многих деревень, сел, поглощенных водой. Основанный в 1434 г. преподобным Макарием монастырь просуществовал почти 500 лет, имел чин первоклассного и был одним из самых богатых и почитаемых в России. Обитель посещали Иван Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович, Патриарх Никон отправил сюда царицу Марию Ильиничну с детьми, спасая их от эпидемии чумы.

Для Калязина монастырь стал "градо­образующим". Уездный город вырос из монастырской слободы, даже название позаимствовав у обители. Сам же монастырь был назван Калязинским по имени боярина Ивана Каляги, отписавшего ему свои земли. Монастырь был хорошо известен новгородским купцам. О нем упоминает в 1466 году и тверской купец Афанасий Никитин. Ростовские мастера воздвигли здесь Троицкий собор (1654), теплую церковь и трапезную, уцелевшие до ХХ века.

В 1920 году обитель закрыли, а во второй половине 1930-х постройки начали разбирать перед затоплением территории монастыря водами Угличского водохранилища. Великолепный ансамбль допетровского зодчества ушел под воду. А вместе с ним ушла и старая часть Калязина. Символом города стала затопленная Калязинская колокольня, возвышающаяся над водой. Но к монастырю она отношения не имеет.

Однако монастырь относился к числу памятников архитектуры первой категории, и когда стало ясно, что судьба его предрешена, Академия архитектуры, а вместе с ней и Музей архитектуры с 1937 года начали работу по исследованию, замерам и фотофиксации памятника. Благодаря академии Троицкий собор, трапезная церковь и братский корпус были сохранены до 1939 года. Академия делала все, что было в ее силах, пытаясь отстоять собор. Удалось снять часть фресок и спасти архитектурные детали (и сейчас в Донском монастыре можно видеть встроенный в стену портал Троицкого собора). Была организована экспедиция из 21 человека. На выставке есть групповой портрет этих подвижников.

Спасение. За год до войны

Экспозиция в Музее архитектуры посвящена как истории разрушенного монастыря, так и работам музея по спасению и реставрации уникальных росписей. Самоотверженный подвиг членов экспедиции - важнейшая ее тема. Руководил работами по спасению фресок художник-реставратор, исследователь древней иконописи Павел Юкин, специалист высочайшего класса, работавший с новгородскими росписями и фресками Чудова монастыря в Кремле. В Калязине реставраторам пришлось работать в тяжелых условиях, в лютый мороз. Они жили на другом берегу Волги, ходили по льду пешком, времени не хватало, их торопили (работы велись под присмотром Волгостроя, управления НКВД, и за его счет). "Не было ни времени, ни средств. Экономили на всем, в том числе и на муке, которой разводили клей. Ведь для того чтобы снять фрески, нужно было их заклеивать несколькими слоями ткани", - рассказывает куратор выставки Зоя Золотницкая, хранитель калязинских фресок в Музее архитектуры. В январе-феврале 1940 года в 30-градусный мороз со стен Троицкого собора из росписей, занимавших более 1000 кв. м, удалось снять 126 фрагментов общей площадью 185 кв. м.

Тогда же зимой началась реставрация спасенных фресок. Заклеенные марлей фрагменты переносили на новую основу в мастерской, под которую переоборудовали Богоявленскую церковь в Зареченской части Калязина. В итоге 117 фрагментов фресок были переданы в Государственный научно-исследовательский музей архитектуры. Около 30 направлены в другие музейные собрания, в том числе в коллекцию бывшего Строгановского училища.

Росписи царских иконописцев

Почему столько сил было затрачено на спасение именно этих фресок? Юлия Ратомская, ученый секретарь музея и второй куратор выставки, объясняет: "Эти фрески уникальны и по своей сохранности, и по своей датировке. Сохранился список имен всех живописцев, среди которых были царские иконописцы, принимавшие участие в росписях Успенского и Архангельского соборов". Калязинcкими фресками историки восхищались еще в начале ХХ века, когда заново было открыто древнерусское искусство. Николай Рерих помог в организации реставрационных работ, а Игорь Грабарь писал: "Явилась внутренняя надобность бросить все и лететь сюда, фотографировать и изучать замечательные фрески".

Фрески действительно завораживают. К ним хочется возвращаться, рассматривать, восхищаться красками, сложными многофигурными композициями, разнообразными персонажами, будь то Адам и Ева ("Грехопадение"), удивительно современный белый конь с всадником Апокалипсиса, чудесные ангелы ("Символы семи Церквей") или яркие цветы и растения. В экспозиции можно увидеть фрески на ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых и князей, среди которых предполагаемое изображение царя Алексея Михайловича и царицы Марии.

Реставрация длиной 80 лет

Реставрация калязинских фресок - результат многолетнего сотрудничества Музея архитектуры и Строгановской академии. О том, как велась научная реставрация фресок сотрудниками Академии, рассказывает отдельный раздел выставки. В 1980-е годы профессор кафедры реставрации монументальной живописи Владимир Бурый разработал методику для монтажа фрагментов настенной живописи на пенопласт. Благодаря ей в 1980-1990-е годы были возвращены к жизни 11 живописных фрагментов из собрания Музея архитектуры и фрагменты, хранящиеся в музее академии. Фрески были сняты со старого основания, для них изготовили новую основу из современных материалов, удалили гипсовые вставки 1940 года, которые крепились на мучном клее, что вызывало образование плесени, укрепили красочный слой...

Реставрация калязинских фресок продолжается до сих пор. Как сказала директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева, фрески в экспозиции будут меняться и по мере реставрации дополняться или заменяться новыми, чтобы зрители могли увидеть как можно больше.

Подробности

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Кстати

Как выяснилось потом, монастырь можно было и не взрывать. Сейчас на месте оби­тели небольшая возвышенность - так называемые монастырские острова. Там поставили маленькую часовню…