В Нидерландах умер первый повторно заразившийся коронавирусом человек

В Нидерландах зарегистрирована первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом. Речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее был диагностирован рак.

Пожилая европейка была госпитализирована в июле. Тогда у нее впервые выявили SARS-CoV-2. Пять дней спустя ее выписали, так как симптомы заболевания исчезли. Два месяца спустя женщина вновь оказалась в больнице с высокой температурой и кашлем. Тест на COVID-19 оказался положительным. В этот раз врачам не удалось спасти пациентку, она скончалась, сообщает ТАСС.

Всего в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. При этом 20 пациентов выздоровели.