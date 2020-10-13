В России вдвое снизилась ставка НДС на электронные и аудиокниги

Правительство России вдвое снизило ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для электронных и аудиокниг, связанных с образованием, наукой и культурой. Теперь ставка составляет 10%, как и на печатную книгу, исключения те же - рекламная и эротическая литература. Издатели долго ждали этого послабления и теперь у них есть возможность несколько сдержать рост цен на электронные форматы новинок.

Роспечать ждет роста читательской активности среди "молодого поколения, представители которого, с одной стороны, читают меньше, чем представители старшего возраста (если, конечно, не рассматривать чтение в рамках образовательного процесса), а с другой стороны, в большей степени являются потребителями именно электронного контента", сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства. Как следствие, должен подрасти и объем рынока.

Пандемия удвоила число читающих людей в России

Читательская активность на фоне пандемии уже увеличилась: если в прошлом году о том, что читают хоть что-то, заявляли 38,7%, то в этом году доля выросла до 67,9%, следует из данных Ipsos и Росиндекса (опрашивали людей старше 16 лет в городах с населением более 100 тыс. человек). На мобильных платформах продажи электронных книг подскочили на 68-90%, набирает популярность подписка, при этом мало читающие люди охотнее слушают аудиокниги.

В 2015-2019 годах житель России читал в среднем три бумажные книги в год и лишь каждый седьмой прочитывал хотя бы одну электронную книгу. В США этот показатель - 12 бумажных книг и 1,3 электронной книги на каждого, указывалось в пояснительной записке минкомсвязи к проекту постановления правительства РФ. Снижение или обнуление НДС увеличивает потребление литературы в целом и учебников, так как рынок крайне чувствителен к цене. Так, в Швеции в 2002 году снижение ставки НДС с 25% до 6% увеличило продажи на 20% за полтора года, в то время как Польша, повысив ставку с нуля до 5%, получила падение продаж на 5%.

Однако чтение - понятие относительное. Электронная книга удобнее бумажной, но за счет формата она конкурирует с видео, музыкой и соцсетями и далеко не всегда выигрывает. Емкость рынка электронных и аудиокниг в России в прошлом году составила 6,5 млрд рублей, или 10% от всего рынка (за исключением учебной литературы), рост был на уровне 35%. В этом году платформа "Литрес" ожидает меньшего роста - 31%. Видимо, некую долю "отъело" чтение новостей, связанных с карантином и коронавирусом.

В половине стран мира ставка НДС на печатные и электронные книги совпадает, около трети стран обнулили ставку на электронные версии, такая же доля обнулила НДС и на бумажные, и на электронные книги, следует из отчета Международной ассоциации издателей (IPA) за 2018 год. С нулевыми ставками живет почти вся Латинская Америка. В 2018 году Евросовет тоже разрешил применять пониженную ставку НДС на электронные книги, так как в некоторых странах число реализованных электронных версий добралось до числа бумажных аналогов или превысило его. Аудиокниги в большинстве стран ЕС облагаются НДС по той же ставке, что и печатные книги - вероятно, сказываются особенности производства и законодательства об авторском праве.

Для поддержки экономики знаний, поощрения чтения и пропаганды непрерывного образования IPA рекомендует нулевую ставку НДС для всех книг, независимо от их формата и способа доставки. Среди аргументов за - прямое влияние на цену производства и усиление позиций национального книгоиздания, как следствие - сохранение рабочих мест и жизнеспособности малых и средних компаний. Конечно, российская книжная отрасль хочет того же и довольно давно, "и Роспечать в целом относится к этой идее с пониманием", сообщили "РГ" в пресс-службе агентства.