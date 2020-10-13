В Россию пришел крошечный телефон весом 22 грамма. Он стоит меньше тысячи рублей

Компания INOI, известная своими бюджетными мобильными устройствами, выпустила в продажу в России кнопочный телефон INOI 102. Его главные особенности - малые габариты и вес.

Фото: INOI

При размерах 67x28x12 мм телефон весит всего 22 грамма. Он оснащен цветным OLED-экраном с разрешением 68x68 пикселей и работает с двумя SIM-картами, а также поддерживает подключение Bluetooth-гарнитуры.

Емкость аккумулятора составляет 300 мАч - это позволяет телефону работать несколько часов в режиме разговора или до двух дней в режиме ожидания. Также IMOI 102 можно использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры для "больших" смартфонов.

Стоимость новинки в России составляет 990 рублей, модель доступна в черном корпусе.