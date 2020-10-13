В Сети появился новый трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Долгожданное сказочное приключение Disney - фильм "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в широкий прокат 1 января 2021 года. 13 октября создателями представлен новый трейлер фильма, который эксклюзивно доступен в социальной сети "Одноклассники".

Итак, в первый день Нового года зрителей ждет путешествие в Белогорье, в котором им предстоит встретить не только уже знакомых героев Ивана и Василису, Бабу Ягу и Водяного, Варвару и Галину, но и новых персонажей - красавца-богатыря Финиста и боевого Колобка, в голосе и мимике которого аудитория узнает Гарика Харламова. Колобок - главный герой и нового трейлера картины.

О сюжете известно следующее. В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь - благо Меч-Кладенец дает возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр - съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. А богатырскую силушку в себе Иван не чувствует... Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой...

Режиссер фильма - Дмитрий Дьяченко. Авторы сценария: Виталий Шляппо, Дмитрий Ян, Василий Куценко, Павел Данилов, Игорь Тудвасев. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Таисия Вилкова, Марта Тимофеева, а также - Гарик Харламов.

Ознакомиться с трейлером можно по ссылке.