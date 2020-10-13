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13.10.2020 04:56
Рубрика: Общество

В США испытания вакцины приостановили из-за неизвестной болезни

Американская компания Johnson&Johnson сообщила, что вынуждена приостановить испытания своей вакцины от COVID-19. А это значит, что желающие принять участие в проводимом сейчас эксперименте не получат тестируемый препарат.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Дальнейшее предоставление нашей вакцины приостановлено из-за необъясненной болезни у участника исследования", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании. Отмечается, что состояние заболевшего сейчас изучается. Дополнительная информация появится позже.

РИА Новости напоминает, что 23 сентября американская корпорация Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний своей вакцины. В нем принимают участие почти 60 тысяч добровольцев.

Общество Здоровье В мире США Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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