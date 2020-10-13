Вакцину от COVID-19 испытают в Арабских Эмиратах

К международным испытаниям российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", стартовавшим в Венесуэле и Беларуси, присоединись Объединенные Арабские Эмираты. Минздрав ОАЭ выдал разрешение, и в ближайшее время вакцину, созданную в российском НИЦЭМ им. Гамалеи, начнут прививать добровольцам.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, клинические исследования пройдут под надзором департамента здравоохранения Абу-Даби и министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, контролировать состояние участников планируется, выполняя анализы в крупнейшей лаборатории страны Pure Health, а обрабатывать медпротоколы будет госкомпания Абу-Даби по управлению госпиталями SEHA.Схема проведения третьей фазы исследований стандартная и соответствует международным протоколам: после двукратного введения препарата добровольцы будут находиться под наблюдением медиков 90 дней.

Дмитриев отметил, насколько важно, что к испытаниям российской вакцины подключились на Ближнем Востоке. С одной стороны, в ОАЭ очень разнообразный этнический состав населения -здесь живут представители 200 стран и наций. С другой - эта страна - ключевой и очень авторитетный игрок в регионе, и к ее решениям прислушиваются другие страны. "ОАЭ продемонстрировали один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией. Мы знаем, что здесь успешно проводят испытания китайской вакцины от COVID-19, и мы рады получить одобрение на начало испытаний российской вакцины "Спутник V", и с нетерпением ждем возможности объявить о регистрации волонтеров, - сказал Дмитриев. - В рамках III фазы клинических исследований планируем в ближайшие месяцы начать испытывать вакцину еще в нескольких странах, и мы рады, что ОАЭ станут первой страной на Ближнем Востоке, где начнутся такие исследования".

В России продолжается пострегистрационный пробный период вакцинации с участием более 40 000 человек, начались испытания в Беларуси и Венесуэле, напомнил Дмитриев. Привито около 12 тысяч человек, серьезных побочных реакций не отмечено.