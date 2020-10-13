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13.10.2020 18:59
Рубрика: Общество

"Спутник V" взял восточнее

Вакцину от COVID-19 испытают в Арабских Эмиратах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
К международным испытаниям российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", стартовавшим в Венесуэле и Беларуси, присоединись Объединенные Арабские Эмираты. Минздрав ОАЭ выдал разрешение, и в ближайшее время вакцину, созданную в российском НИЦЭМ им. Гамалеи, начнут прививать добровольцам.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, клинические исследования пройдут под надзором департамента здравоохранения Абу-Даби и министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, контролировать состояние участников планируется, выполняя анализы в крупнейшей лаборатории страны Pure Health, а обрабатывать медпротоколы будет госкомпания Абу-Даби по управлению госпиталями SEHA.Схема проведения третьей фазы исследований стандартная и соответствует международным протоколам: после двукратного введения препарата добровольцы будут находиться под наблюдением медиков 90 дней.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Дмитриев отметил, насколько важно, что к испытаниям российской вакцины подключились на Ближнем Востоке. С одной стороны, в ОАЭ очень разнообразный этнический состав населения -здесь живут представители 200 стран и наций. С другой - эта страна - ключевой и очень авторитетный игрок в регионе, и к ее решениям прислушиваются другие страны. "ОАЭ продемонстрировали один из самых передовых в мире подходов к борьбе с пандемией. Мы знаем, что здесь успешно проводят испытания китайской вакцины от COVID-19, и мы рады получить одобрение на начало испытаний российской вакцины "Спутник V", и с нетерпением ждем возможности объявить о регистрации волонтеров, - сказал Дмитриев. - В рамках III фазы клинических исследований планируем в ближайшие месяцы начать испытывать вакцину еще в нескольких странах, и мы рады, что ОАЭ станут первой страной на Ближнем Востоке, где начнутся такие исследования".

В России продолжается пострегистрационный пробный период вакцинации с участием более 40 000 человек, начались испытания в Беларуси и Венесуэле, напомнил Дмитриев. Привито около 12 тысяч человек, серьезных побочных реакций не отмечено.

Общество Здоровье В мире Ближний Восток ОАЭ Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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