Владимир Путин поручил доработать госпрограмму по национальной политике

Ситуация в межнациональной сфере стабильная, а показатель гражданской идентичности - самый высокий за время исследований. О том, как реализуется национальная политика в стране, президент поговорил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Владимир Путин напомнил, что был ряд поручений правительству, в том числе по внесению изменений в программу, которая работает в рамках стратегии в сфере национальной политики. Программа рассчитана до 2025 года, подтвердил собеседник. Поправки в нее внесли. "Сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из администрации президента по этим индикаторам. У нас своя позиция", - объяснил Баринов. "Я думаю, что мы консолидированно в ближайшее время все-таки это ваше поручение сделаем и придем к общей позиции", - добавил он. "Доработайте", - указал Путин.

С момента создания Федерального агентства по делам национальностей прошло больше пяти лет. "На тот момент ситуация характеризовалась в стране повышением этноконфессиональной напряженности", - заметил Баринов. А механизмов реализации государственной нацполитики было немного. И там не было вопросов, касающихся коренных малочисленных народов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, поддержки общественных организаций, социокультурной адаптации мигрантов, перечислил он. В регионах ситуация была сложная, потому что не было подразделений, которые отвечали бы за госнацполитику, не было своих программ. А если и были, то концентрировались на этнокультурных мероприятиях, пояснил докладчик.

Сейчас ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная, оценил Баринов. По его словам, совместно с учеными из Института социологии РАН разработаны показатели и индикаторы, которые четко могут показать, "в какой стадии мы находимся в настоящий момент, делать среднесрочные и даже долгосрочные прогнозы развития межнациональных отношений". Так, 96% населения за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. И 87% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

"Еще один очень важный показатель - это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране", - продолжил докладчик. Сейчас он на уровне 91%, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований, сообщил он.

"Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно", - оценил Путин.

Все эти позитивные тенденции стали возможны благодаря комплексному подходу к реализации государственной национальной политики и системным решениям, которые были приняты за последние годы, заявил Баринов. В их числе - создание Совета при президенте по межнациональным отношениям, который консолидировал вокруг себя экспертное сообщество, лидеров крупнейших общественных организаций и федеральных национально-культурных автономий. "Это актуализация стратегии государственной национальной политики, потому что предыдущая редакция была подготовлена в 2012 году, и с того момента произошли значительные изменения и в мире, и внутри страны", - также сказал он.

"На тот период вообще система управления, государственной национальной политики, еще не была сформирована", - отметил Баринов. С тех пор произошли большие изменения в общественном сознании, преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере. "Поэтому нынешняя редакция стратегии как раз отвечает веяниям современного дня и отвечает всем рискам и возможным угрозам в этой сфере", - уверен он.

Сейчас ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная

"И большое дело - то, что созданы структурные подразделения в регионах, и есть региональные программы. Потому что вся жизнь - и проблемы, и конфликты, и позитивные вещи - они как раз там, в муниципалитетах", - сказал Баринов. Разработаны профессиональные стандарты, квалификационные требования для специалистов в области межнациональных, межконфессиональных отношений. "В идеале мы хотим, чтобы в каждом муниципальном образовании был квалифицированный, умный, прошедший подготовку по нашей программе сотрудник, отвечающий за национальную политику. Мы будем к этому стремиться", - заключил глава ведомства.