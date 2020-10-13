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Рубрика: В мире

Власти Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование

Текст: Максим Макарычев
Власти Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование после протестов по всей стране. Выступая перед журналистами, секретарь кабинета министров Хандкер Анварул Ислам заявил, что правительство одобрило закон, предусматривающий смертную казнь тем, кто осужден за изнасилование. Поправка вступила в силу 13 октября.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В сентябре кадры, на которых видно, как молодую женщину изнасиловала группа мужчин на юго-востоке республики, стали вирусными в Facebook. Преступники сами опубликовали видео с целью шантажа жертвы. По этому делу были арестованы восемь человек. Несколькими неделями ранее были арестованы несколько членов Бангладешской лиги Чхатра, студенческого крыла правящей партии, которым было предъявлено обвинение в групповом изнасиловании женщины в городе Силхет.

Фото: JACK GUEZ / AFP
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Эксперты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев система правосудия не может привлечь виновных к ответственности. В период с января по сентябрь 2020 года в Бангладеш было зарегистрировано не менее 975 случаев посягательств, включая 208 групповых изнасилований. На прошлой неделе ООН опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность ростом числа случаев сексуального насилия в отношении женщин в Бангладеш, призвав власти этой страны срочно реформировать систему правосудия для поддержки и защиты потерпевших и свидетелей.

По оценке наблюдателей, проблема заключается в том, что суды не выносят обвинительные приговоры из-за жертв, которые отказываются давать показания из-за возможной мести родственников и знакомых насильников. Только 3,56 процента дел дошли до суда и только 0,37 процента закончились наказанием преступников.

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