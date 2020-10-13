Власти Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование

В сентябре кадры, на которых видно, как молодую женщину изнасиловала группа мужчин на юго-востоке республики, стали вирусными в Facebook. Преступники сами опубликовали видео с целью шантажа жертвы. По этому делу были арестованы восемь человек. Несколькими неделями ранее были арестованы несколько членов Бангладешской лиги Чхатра, студенческого крыла правящей партии, которым было предъявлено обвинение в групповом изнасиловании женщины в городе Силхет.
Эксперты отмечают, что в подавляющем большинстве случаев система правосудия не может привлечь виновных к ответственности. В период с января по сентябрь 2020 года в Бангладеш было зарегистрировано не менее 975 случаев посягательств, включая 208 групповых изнасилований. На прошлой неделе ООН опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность ростом числа случаев сексуального насилия в отношении женщин в Бангладеш, призвав власти этой страны срочно реформировать систему правосудия для поддержки и защиты потерпевших и свидетелей.
По оценке наблюдателей, проблема заключается в том, что суды не выносят обвинительные приговоры из-за жертв, которые отказываются давать показания из-за возможной мести родственников и знакомых насильников. Только 3,56 процента дел дошли до суда и только 0,37 процента закончились наказанием преступников.