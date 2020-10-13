ВОЗ: Мир переживает не вторую волну, а второй пик пандемии COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а "как второй пик" пандемии. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик пандемии, поскольку вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи", - сказал он, передает его слова ТАСС.

"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", - пояснил Майкл Райан, добавив, что "всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом". По его словам, "потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус", а такие вирусы "имеют тенденцию быть сезонными по природе".

Представитель ВОЗ также призвал бросить все силы на борьбу с вирусом сейчас, что, по его словам, возможно, "позволит избежать наихудшего во время второй волны". "Если придется бороться со второй волной, то мы будем это делать", - сказал он, подчеркнув, что эта борьба будет более эффективной, если "будут извлечены уроки из первой волны".