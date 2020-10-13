Врач подсказала способ правильно заедать стресс

Сколько бы ни твердили специалисты, что нельзя пытаться заглушить эмоции или поднять себе настроение с помощью еды, в сложные периоды мы забываем об этих рекомендациях. Трудно устоять перед соблазном пожевать что-нибудь, когда нервничаешь или устал. Как не усугубить ситуацию рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

В заедании стресса в целом нет ничего страшного, при условии, что это не войдет в привычку и человек не будет объедаться при малейших признаках волнения. И все-таки важно это делать правильно.

"Главная ошибка - количество поглощаемой еды. Необязательно съедать целый торт или ведро мороженого, чтобы успокоиться. Кусочка шоколада вполне достаточно", - пояснила доктор в эфире радио Sputnik.

Частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект будет снижаться, а стресс может стать постоянным. Чтобы помочь организму пережить сложный период, нужно подналечь на сложные углеводы: каши, цельнозерновой хлеб. Также организму необходимы белки, причем получать их оптимально из нежирных продуктов: белого мяса птицы, рыбы.

В периоды стресса лучше отказаться от пищевых стимуляторов - особенно кофе и алкоголя. Они дают лишь кратковременный эффект и недолгое ощущение прилива сил, а на самом деле истощают нервную систему еще сильнее. Из напитков полезны свежевыжатые фруктовые соки, травяные чаи и чистая вода. По оценкам специалистов, краткосрочный стресс стимулирует нервную систему человека. Беспокоиться стоит когда стресс переходит в хроническую стадию. В этом случае будет полезна консультация специалиста.