ВС предложил отнести нетяжкие преступления бизнесменов к проступкам

"В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации насчитывается более 70 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных за эти преступления в 2019 году составило 26 418 человек. Свыше 16 процентов из них (4 448 лиц) осуждены за преступления в сфере экономики, - говорится в пояснительной записке. - С учетом изложенного в законопроекте из числа преступлений небольшой тяжести к категории уголовного проступка отнесены деяния, за которые закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы".

Как поясняют в Верховном суде, из числа преступлений небольшой или средней тяжести, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, к уголовному проступку согласно законопроекту отнесено 29 составов преступлений, за совершение которых в 2019 году было осуждено порядка одной тысячи лиц. Например: незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих обстоятельств.

При этом из числа уголовных проступков исключаются налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности: в том случае, если по закону лицо, совершившее соответствующее деяние, подлежит освобождению от уголовной ответственности при условии возмещения причиненного ущерба.

Всего законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики.

"С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 82 668 лиц, в том числе на 60 698 (71,22%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики", рассказывают в Верховном суде России.

Как подчеркивается в пояснительной записке, соответствующие деяния признаются уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступлении.

Напомним, ранее Верховный суд уже вносил в Госдуму проект поправок в УК об уголовном проступке. Сейчас тот документ отзывается, вместо него в Госдуму поступят новые предложения.

В ближайшем номере "РГ" выйдет статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева с подробностями новых шагов по гуманизации правосудия.